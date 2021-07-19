В Ростовской области из-за жары объявили штормовое предупреждение

С середины недели на Дону ожидают резкое похолодание Фото: Михаил ФРОЛОВ

20 и 21 июля в Ростовской области температура воздуха поднимется до +41 градуса. Объявлено штормовое предупреждение по жаре, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Ведомство ссылается на данные Ростгидромета.

В такую погоду нужно пить как можно больше обычной воды. Следует сократить время пребывания под прямыми солнечными лучами, нужно носить головные уборы. Строго запрещено палить костры на природы и выжигать траву.

После этого с середины недели на Дону ожидают резкое похолодание и дожди. Так, например, в Ростове в четверг - 22 июля - прогнозируют +29 градусов, а в пятницу - +26 градусов.

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