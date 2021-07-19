19 июля в Ростовской области ожидается жара до +41 градуса

В Ростове-на-Дону днем обещают +39 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник - 19 июля - летний зной в Ростовской области не отступит. Сегодня ожидается +38-39 градусов, а в некоторых территориях температура воздуха поднимется до +41. Об этом сообщают синоптики, также об экстремальной жаре накануне предупреждали спасатели.

Так, например, начало недели будет самым горячим в Ремонтном, Гиганте, Зимовниках и Константиновске. В Ростове-на-Дону днем обещают +39 градусов. Осадков не прогнозируют. Ветер должен быть слабым, не более 2 м/с. Ночью по региону ожидается от +21 до +24 градусов.

Вторник будет примерно таким же жарким, резкое понижение температуры и осадки прогнозируют со среды. Сейчас жителей Дона просят быть внимательными к своему здоровью - не следует долго находиться под прямыми солнечными лучами, нужно по мере возможности искать тень и носить головные уборы. Также нельзя забывать о пожароопасности, при высокой температуре воздуха запрещено разводить костры, а также палить траву и камыш.

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