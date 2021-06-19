Врач-терапевт рассказала, как защитить свое здоровье в жару

В жару нужно пить как можно больше обычной воды. Также полезно отдыхать около водоемов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В жару нужно пить только воду, каждые 15-20 минут, а от сладких напитков лучше отказаться, уверена врач-терапевт Людмила Лапа. Рекомендации специалиста передает ТАСС.

- Нужно пить как можно больше обычной воды. Соки не надо, потому что на иммунную систему это большая нагрузка. Это те же самые белки, иногда и аллергены, - поясняет Людмила Лапа.

Также медик не советует в жару отдыхать на природе или гулять по улицам в открытой одежде. Следует держаться в тени, это спасет от теплового удара или ожогов. Чтобы не перегреваться, нужно отдыхать около водоемов, однако перед заплывами стоит помнить о перепаде температур и не заходить резко в воду.

При этом младенцам очень полезно спать в тени, а под открытыми солнечными лучами им можно проводить не больше пяти минут.

"Спать всегда можно в тени. Даже если вы раздели ребенка, на солнце можно гулять только около пяти минут", - подчеркнула врач-терапевт.

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