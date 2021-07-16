МЧС: «До 19 июля в Ростовской области сохранится сильная жара»

Следует избегать прямых солнечных лучей и носить головные уборы Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 и 17 июля, а также во второй половине дня 18 и 19 июля на территории Ростовской области ожидается сильная жара до 40-41 градуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В такую погоду жителей Дона просят следить за своим состоянием. Нельзя перегреваться, следует избегать прямых солнечных лучей и носить головные уборы. Также напоминают, что в жару опасно для жизни употреблять горячительные напитки.

При ЧП нужно обращаться по телефонам: со стационарного «01», с мобильного «101». Такой же прогноз погоды ранее опубликовали синоптики в Гидрометцентре.