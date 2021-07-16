На выходных в Ростовской области ожидается до +39 градусов

Самые горячие дни ждут жителей Зимовников и Сальска Фото: Иван МАКЕЕВ

На выходных - 17 и 18 июля - в Ростовской области будет довольно жарко. В среднем по региону температура воздуха поднимется до + 37-39 градусов, в некоторых территориях обещают +40. Осадков не ожидается. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Так, например, в грядущие два дня в донской столице столбики термометров покажут +37-38 градусов. Однако самые горячие дни ждут жителей Зимовников и Сальска. Прохладнее всего должно быть в Казанской - +32-33 градуса, там даже возможен небольшой дождь. В Таганроге обещают +34 градуса.

Ветер будет умеренным, в среднем около 2-3 м/с. Ночью по региону - от +20 до +23 градусов. Жара на не отступит и в начале следующей недели, только к середине возможны небольшие дожди и снижение температуры воздуха.

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