Резко похолодает: синоптики рассказали, когда отступит жара в Ростовской области

Жара начнет отступать уже со среды Фото: Михаил ФРОЛОВ

С середины недели в Ростовской области ожидается резкое понижение температуры воздуха. Возможны дожди. Такой прогноз опубликовали синоптики на сайте Гидрометцентра.

Жара начнет отступать уже со среды, 21 июля, а четверг и пятница окажутся самыми прохладными. Так, например, в Ростове 21 числа обещают +36 градусов, на следующий день - +29 градусов, в пятницу будет +26 градусов. Столбики термометров снизятся и в других территориях, правда цифры будут немного отличаться от ростовских.

Столбики термометров постепенно начнут подниматься на выходных - 24 и 25 июля. В среднем по региону обещают +28-31 градус. А пока на Дону царствует жара: сегодня, 19 июля днем прогнозируют до +41.

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