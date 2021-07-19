Ростовские перевозчики вновь понесли наказание за нестерпимую жару в автобусах

В Ростове за жару в автобусах вновь оштрафуют перевозчиков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Горячая линия ростовского департамента транспорта разрывается от гневных звонков местных жителей, которые жалуются на то, что в автобусах неисправны или попросту не включены кондиционеры. Из-за этого в салоне в 40-градусную находиться невозможно, особенно, когда транспорт переполнен в часы пик.

В связи с этим, сотрудники департамента начали проводить регулярные рейды. По городу работают девять мобильных групп на остановках «Центральный Рынок», «площадь Привокзальная», «проспект Сельмаш», «площадь Советов», «Северный рынок» и «проспект 40 лет Победы».

За минувшую неделю проверяющие выявили 39 нарушений, из них 31 - нарушение соблюдения температурного режима в салоне. Теперь 10 перевозчикам-нарушителям надлежит выплатить штраф за несоблюдение условий муниципального контракта.

Стоит отметить, что рейды будут проходить и дальше, до самого конца лета.

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Речь идет о компаниях, которые обслуживают микрорайоны Суворовский и Новое поселение.