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Общество21 июля 2021 10:08

21 июля в Ростове синоптики обещают опасную жару

Летний зной - довольно опасное явление, поэтому жителей донской столицы просят поберечь свое здоровье
Ангелина СКИБА
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Температура воздуха понизится только к ночи

Температура воздуха понизится только к ночи

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня - 21 июля - синоптики прогнозируют в Ростове жару до +40-41 градуса. Обещают облачность, слабый, юго-западный ветер - около 1 метра в секунду. Температура воздуха понизится только к ночи, тогда на термометрах будет +24 градуса.

Летний зной - довольно опасное явление, поэтому всех жителей донской столицы просят поберечь свое здоровье. Нужно сократить пребывание под прямыми лучами солнца, также следует носить головные уборы и пить как можно большое обычной воды.

Кроме того, в такую погоду нельзя палить костры на природе и выжигать сухую растительность - для пожара достаточно всего одной искры. При высоких температурах особенно возрастет вероятность ландшафтных пожаров.

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