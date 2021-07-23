«У нас самая красивая команда на параде!»: Ростовская гандболистка Анна Сень в прямом эфире показала подготовку к открытию Олимпиады в Токио

Команда выйдет на парад открытия в отличном настроении. Фото: личная страница Анны Сень в "Инстаграме"

Торжественная церемония открытия Олимпиады в Токио стартует в 14.00 по Москве. Обязательной частью церемонии традиционно является парад спортсменов. В составе сборной России в строю наших олимпийцев пройдут и ростовские гандболистки. Анна Сень только что провела прямой эфир на своей странице в «Инстаграме».

НАСТРОЕНИЕ - БОЕВОЕ

Ростов прильнул к экранам смартфонов. Наша спортсменка показала в кадре закулисье грандиозного торжества, поучаствовать в котором - мечта, наверное, любого спортсмена. В зоне подготовки к церемонии открытия, там, где находятся спортсмены, необыкновенное оживление. Участники подбадривают друг друга и искренне смеются. Во всяком случае наши землячки в кадре у гандболистки «Ростов-Дона» широко улыбаются.

Как рассказала Анна, в парадном строю пройдет только 8 гандболисток из сборной.

- Начало в 14.00, но, думаю, мы будем идти не раньше, чем в 15.00, потому что очередь очень большая. Перед нами - практически все команды, - предупредила зрителей участница олимпийской сборной.

ЭТА ФОРМА - ЛУЧШЕ

Не могла спортсменка не продемонстрировать яркую форму сборной для торжественной церемонии. Спортсмены одеты в красные брючные костюмы. На жакетах - широкие темные пояса.

- Эти костюмы мне нравятся больше, чем экипировка, которая была в Рио-де-Жанейро. Их можно надевать и в обычной жизни, - поделилась гандболистка.

Образ эффектный, но представить его непросто. Анна уточнила, что в Токио сейчас очень жарко.

«РОСТОВ - МОЙ ВТОРОЙ ДОМ!»

Во время прямого эфира Анна и ее подруги по команде уделили внимание любимым подписчикам. Болельщики российской сборной, любители гандбола и преданные поклонники ростовских спортсменок писали слова поддержки изо всех регионов страны.

А еще наши гандболистки активно раздавали приветы всем желающим. Участники трансляции просили помахать в кадре спортсменок и поприветствовать их регион. Пламенные приветы разлетались по стране, а самое теплое обращение досталось, конечно, дончанам.

- Ростов - мой второй дом! - улыбаясь, сказала Анна.

Спортсменка призналась, что ей очень приятно получать от подписчиков добрые пожелания и поблагодарила их.

Церемония открытия начинается, и мы с нетерпением ждем, когда увидим донских спортсменов во время парада.

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