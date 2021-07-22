Торжественное открытие Олимпиады пройдет 23 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олимпиада в Токио 2021: расписание выступлений донских спортсменов появилось на сайте оргкомитета. Рассказываем, кто из Ростовской области попал в состав сборной России и когда можно за поболеть за земляков.

Открытие Олимпиады в Токио пройдет 23 июля, а трансляция церемонии начнется в 14.00 по Москве. Сборная России состоит из 335 спортсменов, 19 из которых — уроженцы Ростовской области. Они покажут свои силы в десяти видах спорта: плавании, спортивной гимнастике, гандболе, дзюдо, фехтовании, греко-римской борьбе, синхронном плавании, тяжелой атлетике, гребле и стрельбе из лука.

В Олимпийских играх примет участие гимнаст Никита Нагорный. Фото: Министерство спорта Ростовской области.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Никита Нагорный

24 июля, с 4.00 — квалификация

26 июля, с 13.00 до 16.10 — командное первенство

28 июля, с 13.00 до 16.10 — индивидуальный турнир по многоборью

1 августа: с 11.00 — вольные упражнения, с 12.30 — конь

2 августа, с 11.00 — кольца, с 12.30 — опорный прыжок

3 августа, с 11.00 — параллельные брусья, с 12.30 — перекладина

Владислава Уразова. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Владислава Уразова

25 июля, с 4.00 — квалификация

27 июля, с 13.45 — командное многоборье

29 июля, с 13.50 — индивидуальное многоборье

1 августа: с 11.45 — опорный прыжок, с 13.45 — разновысокие брусья

2 августа, с 11.45 — вольные упражнения

3 августа, с 11.45 — бревно

ГАНДБОЛ

Анна Сень, Анна Вяхирева, Виктория Калинина, Ксения Маковеева, Влада Бобровникова, Полина Кузнецова, Юлия Манагарова

25 июля, 5.00 — 1-й тур Россия — Бразилия

27 июля, 8.15 — 1-й тур Швеция — Россия

29 июля, 13.10 — 3-й тур Венгрия — Россия

31 июля, 8.15 — 4-й тур Россия — Франция

2 августа, 8.15 — 5-й тур Испания — Россия

3 августа, 3.30 — 1/4 финала

6 августа, 11.00 — 1/2 финала

8 августа: 5.00 — матч за 3-е место, 9.00 — финал

ДЗЮДО

Нияз Ильясов

29 июля

5.00 — 1/32 финала

5.15 — 1/16 финала

6.30 — 1/8 финала

7.20 — 1/4 финала

11.15 — утешительный раунд

11.45 — 1/2 финала

12.35 — бой за 3-е место

12.50 — финал

Нияз Ильясов. Фото: правительство Ростовской области.

ФЕХТОВАНИЕ

Лариса Коробейникова

25 июля

3.00 — 1/32 финала

4.50 — 1/16 финала

6.40 — 1/8 финала

8.30 — 1/4 финала

12.00 — 1/2 финала

13.30 — выступление за 3-е место

15.00 — финал

29 июля, с 3.00 — командная рапира

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Александр Чехиркин

2 августа

С 5.45 до 12.15 — 1/8, 1/ 4, 1/ 2 финала

3 августа

5.00 — утешительный раунд

13.15 — бой за 3-е место

13.35 — финал

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

Влада Чигирева

6 августа, 13.30 — группы, техническая программа

7 августа, 13.30 — группы, произвольная программа

Влада Чигирева. Фото: instagram.com/chigirevavlada.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Елена Осипова

23 июля, с 3.00 — личное первенство, предварительный раунд

24 июля — командное первенство, микст: с 3.30 — 1/8 финала; с 8.15 — 1/4 финала; c 9.31 — полуфинал; с 10.25 — выступление за третье место, с 10.45 — финал

25 июля — командное первенство, женщины: с 3.30 — 1/8 финала; с 7.45 — 1/4 финала; с 9.17 — полуфинал; с 10.15 — выступление за третье место; с 10.40 — финал

27 июля — индивидуальное первенство: с 3.56, 5.14, 5.27, 6.32, 6.45, 10.26, 10.39, 11.44, 11.57, 13.02 — 1/32 финала; с 4.35, 5.53, 7.11, 11.05, 12.23, 13.41 — 1/16;

28 июля — индивидуальное первенство: с 3.56 — с 11.57 — 1/32 финала, с 4.35 — с 12.23 — 1/16 финала

29 июля — индивидуальное первенство: с 3.56 — с 11.57 — 1/32 финала, с 4.35 — 12.23 — 1/16 финала

30 июля — индивидуальное первенство: с 3.56 — с 5.01 — 1/8 финала; с 8.45 — с 9.30 — 1/4 финала; с 9.45 — с 10.00 — полуфинал; с 10.30 — выступление за бронзовую медаль; с 10.45 — финал

ГРЕБЛЯ

Елена Орябинская

24 июля, с 4.00 — парная двойка

25 июля, с 3.50 — утешительный раунд

ТРИАТЛОН

Анастасия Горбунова

27 июля, с 0.30 — эстафета, женщины

31 июля, с 1.30 — смешанная эстафета

Юлия Ефимова. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

ПЛАВАНИЕ

Юлия Ефимова

25 июля, с 13.59 — 100 метров брассом, женщины

26 июля, с 4.50 — полуфинал

27 июля, с 5.17 — финал

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Кристина Соболь

24 июля, с 3.50 — группа до 49 кг

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