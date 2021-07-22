Торжественное открытие Олимпиады пройдет 23 июля.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Олимпиада в Токио 2021: расписание выступлений донских спортсменов появилось на сайте оргкомитета. Рассказываем, кто из Ростовской области попал в состав сборной России и когда можно за поболеть за земляков.
Открытие Олимпиады в Токио пройдет 23 июля, а трансляция церемонии начнется в 14.00 по Москве. Сборная России состоит из 335 спортсменов, 19 из которых — уроженцы Ростовской области. Они покажут свои силы в десяти видах спорта: плавании, спортивной гимнастике, гандболе, дзюдо, фехтовании, греко-римской борьбе, синхронном плавании, тяжелой атлетике, гребле и стрельбе из лука.
В Олимпийских играх примет участие гимнаст Никита Нагорный. Фото: Министерство спорта Ростовской области.
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Никита Нагорный
24 июля, с 4.00 — квалификация
26 июля, с 13.00 до 16.10 — командное первенство
28 июля, с 13.00 до 16.10 — индивидуальный турнир по многоборью
1 августа: с 11.00 — вольные упражнения, с 12.30 — конь
2 августа, с 11.00 — кольца, с 12.30 — опорный прыжок
3 августа, с 11.00 — параллельные брусья, с 12.30 — перекладина
Владислава Уразова. Фото: администрация Ростова-на-Дону.
Владислава Уразова
25 июля, с 4.00 — квалификация
27 июля, с 13.45 — командное многоборье
29 июля, с 13.50 — индивидуальное многоборье
1 августа: с 11.45 — опорный прыжок, с 13.45 — разновысокие брусья
2 августа, с 11.45 — вольные упражнения
3 августа, с 11.45 — бревно
ГАНДБОЛ
Анна Сень, Анна Вяхирева, Виктория Калинина, Ксения Маковеева, Влада Бобровникова, Полина Кузнецова, Юлия Манагарова
25 июля, 5.00 — 1-й тур Россия — Бразилия
27 июля, 8.15 — 1-й тур Швеция — Россия
29 июля, 13.10 — 3-й тур Венгрия — Россия
31 июля, 8.15 — 4-й тур Россия — Франция
2 августа, 8.15 — 5-й тур Испания — Россия
3 августа, 3.30 — 1/4 финала
6 августа, 11.00 — 1/2 финала
8 августа: 5.00 — матч за 3-е место, 9.00 — финал
ДЗЮДО
Нияз Ильясов
29 июля
5.00 — 1/32 финала
5.15 — 1/16 финала
6.30 — 1/8 финала
7.20 — 1/4 финала
11.15 — утешительный раунд
11.45 — 1/2 финала
12.35 — бой за 3-е место
12.50 — финал
Нияз Ильясов. Фото: правительство Ростовской области.
ФЕХТОВАНИЕ
Лариса Коробейникова
25 июля
3.00 — 1/32 финала
4.50 — 1/16 финала
6.40 — 1/8 финала
8.30 — 1/4 финала
12.00 — 1/2 финала
13.30 — выступление за 3-е место
15.00 — финал
29 июля, с 3.00 — командная рапира
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
Александр Чехиркин
2 августа
С 5.45 до 12.15 — 1/8, 1/ 4, 1/ 2 финала
3 августа
5.00 — утешительный раунд
13.15 — бой за 3-е место
13.35 — финал
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
Влада Чигирева
6 августа, 13.30 — группы, техническая программа
7 августа, 13.30 — группы, произвольная программа
Влада Чигирева. Фото: instagram.com/chigirevavlada.
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Елена Осипова
23 июля, с 3.00 — личное первенство, предварительный раунд
24 июля — командное первенство, микст: с 3.30 — 1/8 финала; с 8.15 — 1/4 финала; c 9.31 — полуфинал; с 10.25 — выступление за третье место, с 10.45 — финал
25 июля — командное первенство, женщины: с 3.30 — 1/8 финала; с 7.45 — 1/4 финала; с 9.17 — полуфинал; с 10.15 — выступление за третье место; с 10.40 — финал
27 июля — индивидуальное первенство: с 3.56, 5.14, 5.27, 6.32, 6.45, 10.26, 10.39, 11.44, 11.57, 13.02 — 1/32 финала; с 4.35, 5.53, 7.11, 11.05, 12.23, 13.41 — 1/16;
28 июля — индивидуальное первенство: с 3.56 — с 11.57 — 1/32 финала, с 4.35 — с 12.23 — 1/16 финала
29 июля — индивидуальное первенство: с 3.56 — с 11.57 — 1/32 финала, с 4.35 — 12.23 — 1/16 финала
30 июля — индивидуальное первенство: с 3.56 — с 5.01 — 1/8 финала; с 8.45 — с 9.30 — 1/4 финала; с 9.45 — с 10.00 — полуфинал; с 10.30 — выступление за бронзовую медаль; с 10.45 — финал
ГРЕБЛЯ
Елена Орябинская
24 июля, с 4.00 — парная двойка
25 июля, с 3.50 — утешительный раунд
ТРИАТЛОН
Анастасия Горбунова
27 июля, с 0.30 — эстафета, женщины
31 июля, с 1.30 — смешанная эстафета
Юлия Ефимова.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
ПЛАВАНИЕ
Юлия Ефимова
25 июля, с 13.59 — 100 метров брассом, женщины
26 июля, с 4.50 — полуфинал
27 июля, с 5.17 — финал
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Кристина Соболь
24 июля, с 3.50 — группа до 49 кг
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