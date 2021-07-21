«Нам нужна ваша поддержка!»: Ростовские олимпийцы обратились к болельщикам

Донским олимпийцам как никогда нужна поддержка зрителей

Неполных два дня, и в пятницу, 23 июля, в Японии стартуют главные соревнования планеты - Олимпийские Игры в Токио.

Донской край в стране восходящего солнца будут представлять 16 спортсменов и еще несколько наших земляков, которые по разным обстоятельствам представляют сейчас другие регионы, но от этого мы болеем за них не меньше. А все эксклюзивные материалы «Комсомолки» по всей нашей сборной читайте каждый день на портале «КП – Спорт».

Одни ростовские олимпийцы уже прибыли в Токио, другие прилетят ближе к дате своего выступления, но все сейчас упорно тренируются - готовятся. Несмотря на плотный график, ребята не забывают любимых болельщиков — читателей «КП — Ростов-на-Дону» - и записали для них теплые видеоприветы.

САМЫЙ ВАЖНЫЙ СТАРТ В ЖИЗНИ

- Приветствую свой родной город - Ростов-на-Дону! - обратился ко всем болельщикам и любителям спортивной гимнастики Никита Нагорный, в узких кругах больше известный по прозвищу Лев. - Для нас - это самый важный старт в нашей жизни. Даст бог, приедем не с пустыми руками. Это очень важно, что вы переживаете и болеете. Мы будем выкладываться на полную, как в последний раз! Ростов, люблю! До встречи!

МЫ — КОМАНДА!

- Благодаря спорту и синхронному плаванию, я поняла, насколько важна командная работа. И, стоя на пьедестале, слыша, как играет гимн нашей страны, как поднимается наш флаг, я знаю, что за всем этим стоит работа не только нашей команды, но и всей нашей страны. За этим стоите и вы, наши любимые болельщики, - с горящими глазами и радостным голосом говорит на видео синхронистка Влада Чигирева. - Хочу поздравить с этим праздником свой любимый город Ростов-на-Дону. В этом городе я родилась, здесь же стала делать первые шаги в спорте. Хочу пожелать всем творческого вдохновения и любви. Помните: одна страна - одна команда!

СПОРТСМЕНАМ — УДАЧИ, ЗРИТЕЛЯМ — ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ

- В Японии нам очень нужна поддержка наших близких, болельщиков. Надеюсь, вы будете смотреть эту олимпиаду. Хочу пожелать нашим спортсменам удачи, а российскому зрителю пускай олимпиада принесет только положительные эмоции, - с полной уверенностью в голосе обращается к дончанам фехтовальщица Лариса Коробейникова.

«ОТДАДИМ ВСЕ СИЛЫ»

- Всем привет, дорогие мои болельщики! Хочу попросить у вас поддержки: болейте за сборную России, отдавайте все силы перед экраном телевизора! А мы будем отдавать все свои силы здесь, в Токио!, - смело обещает любителям спорта гандболистка Анна Сень.

Ну а «КП - Ростов-на-Дону» желаем нашим звездным землякам победы. Вместе со всей страной с нетерпением ждем выступлений наших спортсменов!

Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Олимпийских Игр в Токио – 2020 вы можете найти на портале «КП – Спорт».

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