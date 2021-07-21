Новая программа, изоляция и азы бьюти-индустрии: как проходит подготовка к Олимпиаде в Токио, рассказала Русская русалка Влада Чигирева

Профессиональный макияж для выступлений спортсменке придется наносить самой. Фото: личная страница Влады Чигиревой в "Инстаграме"

Чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева - это гордость не только донской столицы, но и все страны. Прежде, чем попасть на Олимпиаду, она смогла 11 раз стать Чемпионкой мира, а также завоевала медаль на универсиаде в Казани и даже получить олимпийскую медаль в Рио-де-Жанейро. В этом году ростовчанка вместе с подругами по команде поехала еще за одной победой. В эксклюзивном интервью "КП-Ростов-на-Дону" титулованная спортсменка рассказала, как готовится к главным соревнованиям.

ВПЕРЕДИ ВЫЛЕТ В ТОКИО

Сейчас спортсменка вместе со сборной России по синхронному плаванию находится в Улан-Удэ. Чемпионов привезли в город на несколько недель, так они смогут перестроиться на другой часовой пояс, чтобы лучше пройти акклиматизацию в Токио.

- Для нас Улан Удэ - это родное место, - призналась Влада. - Мы уже приезжали на эту базу перед Чемпионатом мира в Южной Корее. Тогда выступили великолепно, нам также нужно было перестроиться под новый часовой пояс минуя все "акклиматизационные ямы".

Русалка с Дона вместе с командой готовится к главным стартам планеты на базе в Улан-Удэ. Фото: личная страница Влады Чигиревой в "Инстаграме"

ТРЕНИРОВКИ В ИЗОЛЯЦИИ

Последние полтора года звездный состав российских синхронисток тренировался в изоляции. Это необходимо было прежде всего для того, чтобы минимизировать контакты и не заболеть коронавирусной инфекцией.

- Последние два сезона мы провели на закрытой базе, - рассказывает Олимпийская чемпионка. - Все это время жили в изоляции и тренировались. Хотя раньше к родным можно было выбираться раз в неделю на выходные, но с появлением коронавируса мы максимально оградились от внешнего мира, виделись с родными только два раза в месяц и постоянно сдавали тесты, чтобы быть наготове. Это, конечно, тяжело - не видеть родных столько времени, но порядок есть порядок, и его нужно соблюдать неукоснительно.

Подготовка в период пандемии шла сложнее - спортсменки реже виделись с близкими. Фото: личная страница Влады Чигиревой в "Инстаграме"

АЗЫ БЬЮТИ-ИНДУСТРИИ ОСВАИВАЮТ САМИ

Влада подмечает, что и сейчас спортсменки тренируются, стараясь не контактировать даже между собой: когда выходят из воды на перерыв сразу надевают медицинские маски.

Но временные неудобства не беспокоят амбициозную команду российских синхронисток. Настрой у команды боевой. А в распорядке команды не только тяжелые тренировки. Например, в выходные спортсменки учились делать макияж, в котором выйдут на техническую и произвольную программу. Так как у них нет визажистов, то азы бъюти-индустрии им приходится осваивать самим.

Синхронистки выступят на Олимпиаде в первых числах августа. Фото: личная страница Влады Чигиревой в "Инстаграме"

НА ОЛИМПИАДУ С НОВОЙ ПРОГРАММОЙ

- В выступлениях важна каждая деталь поэтому в этом деле мелочей не бывает, - уверена Влада Чигирева. - Мы стараемся абстрагироваться от бытовых моментов и посвящать себя полностью тренировкам. У нас, кстати, в этом году новая программа. И это очень волнительно - выступать в первый раз с новыми трюками и элементами, тем более на мировой арене.

А мы желаем нашей спортсменке и ее команде победы. И с нетерпением вместе с миллионами зрителей ждем выступления, в котором Русские русалки в очередной раз покажут мировой публике, что такое российское синхронное плавание!

Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Олимпийских Игр в Токио – 2020 вы можете найти на портале «КП – Спорт».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто отправится на Олимпиаду в Токио 2021 от Ростовской области: представляем полный список спортсменов

На Олимпиаде в Токио 2021 за честь региона будут бороться 16 спортсменов (подробнее)

Пловчиха Влада Чигирева в составе сборной выиграла золото мировой серии FINA

Россиянки победили с результатом 96,7548 баллов (подробнее)

Сальто от русалки: олимпийская чемпионка из Ростова показала мастер-класс

Влада Чигирева поразила поклонников профессиональным номером (подробнее)

Олимпийская чемпионка из Ростова-на-Дону призналась, что постоянно испытывает внутренние противоречия

И каждый день находится в "разборках" с самой с собой (подробнее)