Сальто от русалки: олимпийская чемпионка из Ростова показала мастер-класс

Влада Чигирева. Фото: соц. сети героини публикации

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева из Ростова-на-Дону в очередной раз поразила поклонников своим мастерством. Девушка, которую часто называют русской русалкой, показала свой профессионализм не в воде, а на суше. Ролик появился на ее странице в инстаграм-аккаунте.

На видео Влада, как будто в танце, выполняет сложнейшие акробатические движения. Сначала плавное сальто через себя, затем завораживающее колесо ногами, будто вихрь. После этого спортсменка без труда, отточенным до идеала движением выходит в стойку на позирование и завершает короткую программу продольным шпагатом. Глядя на видео, становится понятно, что девушка настоящий профессионал. Каждое движение доведено до совершенства.

За несколько часов ролик посмотрели более 13 тысяч человек. Подписчики уже оставили сотни хвалебных комментариев.

Напомним, настоящей российской звездой ростовчанка Чигирева стала в 2016 году, когда выиграла золото в синхронном плавании на Олимпийская играх в Бразилии. Она также является 11-кратной чемпионкой мира. Носит звание Заслуженного мастера спорта.

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