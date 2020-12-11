Олимпийская чемпионка из Ростова-на-Дону призналась, что постоянно испытывает внутренние противоречия

Влада Чигирева снялась в необычной фотосессии. Фото: официальный аккаунт Чигиревой в "Инстаграм"

Российская спортсменка, выступающая в синхронном плавании, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Влада Чигирева порадовала поклонников новыми снимками, опубликованными в ее аккаунте в «Инстаграме». Для фотосессии девушка выбрала необычную локацию – дно бассейна.

А под завораживающим снимком девушка опубликовала свое признание о том, что творится в душе. Влада сообщила, что, как и многие, испытывает внутренние противоречия.

- Говорят, что гармоничная личность всю жизнь прибывает в примерно уравновешенном настроении и состоянии, а тот, кто еще на пути к гармонии, живет в состоянии «качели». То настроение для покорения всего мира, то настроение закрыться ото всех и больше никогда никуда не выходить, - говорит Влада.

По словам Влады, ей приходится ежедневно находиться в "разборках" с самой собой. Но такое состояние, по мнению синхронистки, тоже прекрасно.

- Ведь порой даже какие-то обиды и комплексы могут привести нас к великим свершениям, - написала девушка.

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И радует поклонников жизнерадостными фото в сети

Российская спортсменка, выступающая в синхронном плавании, олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы, ростовчанка Влада Чигирева сейчас активно тренируется. Девушка призналась, что физические нагрузки весьма немаленькие.