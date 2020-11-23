«Этот чудесный вкус свободы»: красавица-синхронистка Влада Чигирева мечтает о выходных

Влада Чигирева - настоящая красавица. Фото: официальный аккаунт спортсменки в "Инстаграм"

Российская спортсменка, выступающая в синхронном плавании, олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы, ростовчанка Влада Чигирева сейчас активно тренируется. Девушка призналась, что физические нагрузки весьма немаленькие.

Об этом она сообщила в социальной сети в комментарии под своей фотографией. Кстати, несмотря на напряженный график, спортсменка выложила снимок, на котором ее улыбка просто сияет.

- А почему у меня такая улыбка на лице? Да потому, что осталось пережить около шести часов тренировки - и выходной! Вообще, ежедневные многочасовые тренировки, а также тот факт, что мы все время находимся на закрытой базе, помогает еще больше прочувствовать этот чудесный вкус свободы, свободы выходного дня на базе, - написала «Русская русалка»

Ранее «Комсомольская правда - Ростов» сообщала, что олимпийская чемпионка по синхронному плаванью Влада Чигирева нашла себе применение не только в спорте, но и в шоу-бизнесе. Красавица-спортсменка снялась в клипе российской певицы Мари Краймбрери.

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Поклонники в восторге от того, что спортсменка вытворяет в бассейне

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванью Влада Чигирева нашла себе применение не только в спорте, но и в шоу-бизнесе. Красавица-спортсменка снялась в клипе российской певицы Мари Краи мбрери. Роликом, где Русская Русалка в главной роли, она уже поделилась в социальных сетях.

А В ЭТО ВРЕМЯ:

«Русская русалка» Влада Чигирева попала на страницы итальянского Vogue

Изысканная фотосессия привлекла внимание модного издания

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, ростовчанка Влада Чигирева поделилась в Instagram радостной новостью — свежую фотосессию донской пловчихи заметили в итальянской редакции одного из популярнейших журналов о моде Vogue.

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