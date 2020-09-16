«Даешь синхронисток в шоу-бизнес!»: Русская Русалка Влада Чигирева снялась в клипе поп-звезды

Титулованная спортсменка без дела сидеть не привыкла. Фото: Instagram chigirevavlada.

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванью Влада Чигирева нашла себе применение не только в спорте, но и в шоу-бизнесе. Красавица-спортсменка снялась в клипе российской певицы Мари Краи мбрери. Роликом, где Русская Русалка в главной роли, она уже поделилась в социальных сетях.

- Признайтесь, что у каждого есть место «силы», где человек счастлив, где он хочет петь и танцевать, для меня эта песня очень много значит, ведь наиболее счастливой и сильной я себя чувствую возле океана и моря, - написала Влада. - Так и персонажи этого клипа, не смотря на рутинность профессий - офисный работник, охранник, уборщик, консультант - не смотря на происходящее в мире, они не разучились мечтать и чувствуют себя счастливыми, ведь они танцуют, как будто рядом океан.

В итоге всего за несколько часов клип уже посмотрели почти две тысячи человек. А фанаты спортсменки пришли в восторг от ее новой работы.

- Ааааа класс! Даешь синхронисток в шоу-бизнес! Пора блистать, - написала одна из подписчиц ростовчанки в Instagram.

- Лада украсила этот клип и перевела его из категории - обычный, в категорию - один из моих любимых, - поделилась другая.

Были и такие комментарии: «Влада, ты шикарна», «Грация и стиль», «Крууууть!», «Владочка, вы божественны!».

Надо сказать, что прийти в восторг есть от чего: гимнастка-синхронистка выделывает в бассейне такие па, что у зрителей захватывает дух. Более того, многие признаются, что хотят смотреть его снова и снова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Русская русалка» Влада Чигирева устроила безумные танцы в купальнике под песню Эминема

Замысловатые телодвижения девушки, слегка одетой в один только лишь купальник, сложно описать точно, даже используя весь могучий потенциал русского языка. Если говорить очень коротко и весьма приблизительно, то Влада движется стремительно, как молния (подробности)