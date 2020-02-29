«Русская русалка» Влада Чигирева устроила безумные танцы в купальнике под песню Эминема

29 Февр. 2020 2020-02-29T17:39:58+03:00

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Донская Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, ростовчанка Влада Чигирева не только умеет хорошо плавать. Красавица еще и танцует! Да как!

Пловчиха выложила в своем инстаграме любопытное видео, где упражняется в виртуозном танцевальном стиле под экспрессивную читку американского рэпера Эминема.

Замысловатые телодвижения девушки, слегка одетой в один только лишь купальник, сложно описать точно, даже используя весь могучий потенциал русского языка. Если говорить очень коротко и весьма приблизительно, то Влада движется стремительно, как молния; размахивает руками, как стриж в полете; и при этом артистично сохраняет каменную невозмутимость на сосредоточенном красивом лице. Хочется воскликнуть «Браво»!

chigirevavlada Безумный танец Влады Чигиревой.

Однако, сама пловчиха к такому яркому перфомансу отнеслась с изрядной долей иронии. Как призналась Чигирева подписчикам, танцевальное шоу испугало даже ее собаку.

- Пёс Blue даже не мог на это смотреть. Ну а как еще танцевать под Еminem, согласны? Ничего эстетического, ничего креативного, видео просто для того, чтобы посмотреть на странную женщину (так меня тренер называет), - написала скромняга в своем посте.

Впрочем, в отличие от четвероногого питомца ростовчанки, фолловеры отнеслись к эпатажному выступлению своей любимицы с восторгом, о чем и сообщили Владе.

«Ох, ё!», «Что за танцы мумбо-юмбо?», «Ни грамма жира!», Ты выглядишь роскошно в бикини», «Влада, фигура у тебя отпад!», «Молодец, Владушка! Надо иногда позажигать и под такую музыку, чтобы развеяться», - выразили свои чувства пользователи интернета.

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ИСТОЧНИК KP.RU