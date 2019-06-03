«Это был какой-то адовый котел»: Русская русалка Влада Чигирева рассказала о подготовке к соревнованиям в Барселоне

Еще одна победа в копилке Сборной России по синхронному плаванию. В первый день соревнований русские русалки стали лучшими в технической программе в Барселоне, где приняли участие свыше 300 спортсменов из 25 стран мира.

chigirevavlada 6:50 утра, Ленинградский вокзал, сапсан уже отошёл от перрона и нас с Питером разделяет всего 707 км

«НА ДВУХ ДЕСЯТКАХ МЕТРОВ ВОДЫ 190 ЧЕЛОВЕК»

Как рассказали в Управлении по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону, трехдневная программа включала соревнования среди групп - техническая и произвольная программы. Также были выступления соло, соревнования среди дуэтов и смешанных дуэтов, комбинированная программа и соревнования среди акробатических групп.

О том, с чем же пришлось столкнуться спортсменам Олимпийская чемпионка в РИО-2016 Влада Чигирева рассказала на своей странице в Инстаграм.

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- В Испании не оказалось отдельного разминочного бассейна, поэтому единственный 50- метровый разделили на две части - примерно тридцать метров для соревнований и двадцать метров, огражденных ширмой, для тренировок, - сообщила спортсменка. - И пока в соревновательной части выступали дуэты, для 19 групп (это примерно 190 человек, - прим. автр.) началась тренировка на двух десятках метрах. Это был какой-то адовый котел.

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«НИКОГО НЕ УБИТЬ И НЕ БЫТЬ УБИТЫМ»

Дальше ростовчанка очень эмоционально описывает свои чувства:

- Казалось, что в аквариум с пираньями кинули кусок мяса прожарки «rare», за который все подвиды единовременно стали бороться, - пишет Чигирева. - И что б вы понимали - это не плавание, где все линейно плывут по правой стороне дорожки, это СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ: кто-то разминается стилями плавания, кто-то плывет под водой, кто-то в статике делает упражнения, кто-то толкает поддержки (акробатика), кто-то пытается делать свои программы со всеми своими хаотичными проплывами, кто-то работает в грузах, от чего возрастает шанс не просто получить ногой по голове, а еще и утяжеленной ногой. Все стучат под водой железными палками, считают на своих языках, играет дуэтная музыка, свет то включается на их выступлениях, то выключается после, сафиты слепят глаза, все команды «прут» как танки и в этом хаосе ты еще пытаешься никого не убить, не быть убитым, при этом важно еще услышать ошибки от своих тренеров. Например, я периодически откликалась на Владу из украинской команды.

chigirevavlada Как вам мой рассказ с разминки перед технической программой?

«МЫ ВСЕ ТЕРПЕЛИ И ГОТОВИЛИСЬ К СТАРТАМ»

Не обошлось и без травм.

- Собственно моя «удачливость» помогла мне найти особо агрессивного представителя мужского плавания, который, когда мы работали свою программу, решил со всей силы оттолкнуться ногой от моей поясницы, - продолжает русская русалка. - К тому времени она у меня и так сильно болела, а после удара все усугубилось. После этого полились слезы, вопросы по типу «ну почему я?», в организм пошло обезболивающее, возросла частота «подкатов» с нытьем к нашему доктору. Похожая ситуация произошла с ещё одной девочкой из нашей команды, но времени болеть нет, поэтому мы все терпели и готовились к стартам.

chigirevavlada О чем бы вы хотели узнать?

Сотни поклонников спортсменки оценили ее слог. Многие писали слова поддержки.

- Боже, как же это тяжело все... Восхищаюсь и сочувствую одновременно, - написала одна из подписчиц.

Кстати, лучшие сборные по сумме этапов в каждой дисциплине выступят в супер-финале.

chigirevavlada С наступающим всех Дорогие мои, поделитесь своими новогодними традициями в комментариях

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