На городских рынках в Ростове прошли рейды по соблюдению антиковидных мер и чистоты

на проинспектированных рынках обнаружили ряд нарушений противоэпидемических норм. Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В донской столице прошли рейды по городским рынкам, торговым центрам, гипермаркетам и бассейнам. Как сообщали ростовчане, не во всех них соблюдается масочный режим, не ведется контроль температуры на входах и не установлены антисептики для обработки рук.

В итоге, в Ростове-на-Дону была создана комиссия, куда вошли сотрудники Управления торговли, Комитета по охране окружающей среды, Департамента архитектуры и градостроительства и районных администрации. За короткий срок они проверили работу 159 (!) объектов.

И как результат - множество нарушений: от несоблюдения санитарно-эпидемиологических мер до ненадлежащего содержания территории.

НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛЕ – НЕ МЕСТО

Так, рейдовые мероприятия прошли в Пролетарском районе – на площади Карла Маркса, площади Толстого и улице Черевичкина, где выявили нарушения правил благоустройства и организации ярмарочной деятельности.

- На территории рынка ООО «НАХИЧЕВАНСКИЙ БАЗАР» выявлены повторные нарушения правил благоустройства (отсутствие мест сбора бытовых отходов на установленном расстоянии). Собран материал для составления протокола по ст. 5.1 в отношении юридического лица, - прокомментировала заместитель главы Администрации города по экономике Светлана Камбулова. - Выявлен факт реализации табачных изделий на территории ярмарочной площадки пл. Базарная 2. Собран материал для составления протокола в отношении юрлица по ч. 2 ст. 8.1 (нарушение правил организации ярмарок).

За короткий срок комиссия проверила 159 объектов. Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Также первичный административный материал собран по факту нарушений правил организации ярмарки и на «Центральном рынке». При этом на Северном и Западном рынках нарушений выявлено не было.

ПРОТОКОЛ ЗА ОТКАЗ НАДЕТЬ МЕДИЦИНСКЮ МАСКУ

Мониторинговые группы проверили пять торговых центров: «Горизонт», «Вавилон», «Форум», «Площадь» и «Сокол», а также почти два десятка крупных супермаркетов и гипермаркетов, четыре плавательных бассейна и аквапарки.

Нарушение масочного режима было выявлено и на территории розничного рынка «Элеонора», где один из продавцов вел торговлю без маски. На него также составили протокол.

- Подобные проверки будут продолжаться до стабилизации ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции на территории города Ростова-на-Дону, - подчеркнула Светлана Анатольевна.