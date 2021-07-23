Погода в Ростове-на-Дону на выходные 24 и 25 июля 2021: сильная жара снова надвигается на город

На юге области жара может достигать +35 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 24 и 25 июля 2021 — прогноз ростовского гидрометцентра. Рассказываем, как пройдут два дня в донской столице.

В субботу температура в Ростове составит плюс 29 — 31 градус. Ветер северной четвери — 5 — 10 метров секунду. Дождя не предвидится. По Ростовской области на термометре будет плюс 27 — 32 градуса. Погода будет солнечной и без осадков.

В воскресенье жара в донской столице усилится до плюс 31 — 33 градусов. Скорость ветра может достигать 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы и до 12 — 14 метров в секунду. Осадков не будет. По югу области столбик термометра поднимется до плюс 35 градусов, в остальных районах — до плюс до плюс 27 — 32 градусов. Обойдется без осадков, но день, как и в донской столице, окажется ветреным. Скорость порывов может достигать 12 — 14 метров в секунду, утром и днем — 15 — 18 метров в секунду.

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