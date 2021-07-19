Причины «аномальной» жары в Ростовской области назвал климатолог

По словам климатолога, жара продлится до 22 июля.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вторую неделю в Ростовской области сохраняется сильная жара, а в ближайшие дни синоптики прогнозируют до +40. В «КП — Ростов-на-Дону» спросили у кандидата географических наук и преподавателя климатологии Александра Иошпы, с чем связаны высокие температуры, и когда ждать похолодания.
«ПОДАРОК» ИЗ ТРОПИКОВ
По словам климатолога, жара установилась из-за затока теплых воздушных масс из тропиков. Высокие температуры продержатся еще три дня, после чего столбик термометра начнет снижаться.
— В четверг или пятницу жара пойдет на спад. Связано это с тем, что в Ростовскую область придут воздушные массы с северо-запада и севера. Они приведут к похолоданию и осадкам, — рассказал Александр Иошпа.
Прохладной погодой ростовчане будут наслаждаться недолго — около десяти дней. В начале августа температура снова поднимется. Однако, по словам климатолога, такой сильной жары в Ростовской области уже не будет.
А БЫЛА ЛИ ЖАРА АНОМАЛЬНОЙ?
Жители уже окрестили погодные условия аномальной жарой. Но так ли это на самом деле? Александр Иошпа поясняет, что такое определение некорректно.
— Да, такие условия многим кажутся тяжелыми и непривычными. Тем не менее никакие температурные рекорды не побиты. Самым жарким в истории Ростовской области остается лето 2010 года — тогда жару действительно можно было назвать аномальной.
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