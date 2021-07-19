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Общество19 июля 2021 11:40

Причины «аномальной» жары в Ростовской области назвал климатолог

Кандидат географических наук Александр Иошпа рассказал, когда ждать похолодания
Светлана ЛИСИЦЫНАСветлана ЛИСИЦЫНА
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По словам климатолога, жара продлится до 22 июля.

По словам климатолога, жара продлится до 22 июля.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вторую неделю в Ростовской области сохраняется сильная жара, а в ближайшие дни синоптики прогнозируют до +40. В «КП — Ростов-на-Дону» спросили у кандидата географических наук и преподавателя климатологии Александра Иошпы, с чем связаны высокие температуры, и когда ждать похолодания.

«ПОДАРОК» ИЗ ТРОПИКОВ

По словам климатолога, жара установилась из-за затока теплых воздушных масс из тропиков. Высокие температуры продержатся еще три дня, после чего столбик термометра начнет снижаться.

— В четверг или пятницу жара пойдет на спад. Связано это с тем, что в Ростовскую область придут воздушные массы с северо-запада и севера. Они приведут к похолоданию и осадкам, — рассказал Александр Иошпа.

Климатолог объяснил причину сильной жары в Ростове и рассказал, когда ждать прохлады
Монтаж: ПОПОВА Екатерина

Прохладной погодой ростовчане будут наслаждаться недолго — около десяти дней. В начале августа температура снова поднимется. Однако, по словам климатолога, такой сильной жары в Ростовской области уже не будет.

А БЫЛА ЛИ ЖАРА АНОМАЛЬНОЙ?

Жители уже окрестили погодные условия аномальной жарой. Но так ли это на самом деле? Александр Иошпа поясняет, что такое определение некорректно.

— Да, такие условия многим кажутся тяжелыми и непривычными. Тем не менее никакие температурные рекорды не побиты. Самым жарким в истории Ростовской области остается лето 2010 года — тогда жару действительно можно было назвать аномальной.

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