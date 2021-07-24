Лежали в одной яме — и советские, и фашистские солдаты: под Ростовом найдено захоронение начала Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области.

Захоронение самых первых месяцев Великой Отечественной войны найдено под Ростовом. В Аксайском районе обнаружены останки воинов, погибших осенью 1941 года во время наступления на Ростов-на-Дону. Об уникальной находке сообщает управление информационной политики правительства региона.

ОБНАРУЖИЛИ СЛУЧАЙНО

Неизвестно, сколько бы еще мы не знали об этих солдатах, если бы не случай. Во время проведения земляных работ в Аксайском районе были найдены останки воинов времен Великой Отечественной войны. А точнее — осенью 1941 года, во время наступления на донскую столицу.

Могила залегала неглубоко — уже в 70 сантиметрах под землей строители наткнулись на пробитую каску, а под ней — человеческие кости. На место выехал сводный отряд поисковых объединений Дона — всего 15 человек.

ХОРОНИЛИ В СПЕШКЕ

Исследователям еще предстоит определить, сколько здесь было захоронено погибших: по предварительным данным, от 15 до 20. Хоронили их в спешке: об этом говорит структура захоронения. Убитые лежат практически друг на друге, к тому же в одной яме лежали без особого разделения бойцы и советской, и фашистской армии, и солдаты, и офицеры.

Работающие на раскопках поисковики предполагают, что такое стихийное захоронение могли организовать местные жители сразу после окончания боя, чтобы не допустить эпидемии. Бои шли рядом с населенными пунктами, осень тогда выдалась очень теплой, и самым логичным решением было похоронить павших быстро.

ДРАЛИСЬ ОТЧАЯННО

Поисковики уже подняли на поверхность помимо человеческих останков предметы военного времени — противогазы и каски, детонаторы и патроны. То, что в могиле находились не только бойцы, но и офицеры, можно предположить по найденным трем компасам Андриасова на руках трех захороненных людей. Кроме того, в яме обнаружили фрагменты казачьего поясного ремня.

- Характер повреждений найденных останков свидетельствует о том, что травмы были получены при жизни, в жестокой схватке, - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. - На некоторых черепах следы осколочных ранений, сильно повреждены конечности. Даже спустя 80 лет видно, что советские воины дрались отчаянно, отдавая жизнь за свою Родину. Наш долг - приложить все усилия, чтобы бойцы обрели имена, а память об их подвиге не стерлась.

Почему решили, что это захоронение сделано именно осенью 1941? Об этом косвенно говорит отсутствие погон на военной форме наших бойцов. Но точное заключение о времени гибели этих людей даст только экспертиза.

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