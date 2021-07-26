«Есть угроза обрушения кровли»: Что известно к этому часу о пожаре на Островского в Ростове

С огнем боролись больше трех часов. Фото: пресс-служба МЧС

Вечер воскресенья, 25 июля, всерьез встревожил ростовчан. В центре города произошел масштабный пожар - горело трехэтажное жилое здание в переулке Островского, 7. Это историческое здание постройки второй половины позапрошлого века - Доходный дом Евгеньева.В «КП - Ростов-на-Дону» собрали все подробности этого ЧП.

СНАЧАЛА - 2 РАНГ ОПАСНОСТИ

Изначально пожар не вызывал столько опасений. В 21.15 поступило сообщение о возгорании, и прибывшие на место специалисты оценили серьезность происходящего вторым рангом опасности пожара. Горела трехэтажка с деревянными перекрытиями. На тот момент речь шла о площади пожара в 150 квадратных метров.

Пожар разросся до 350 квадратных метров прежде чем огнеборцы взяли его под контроль. Фото: пресс-служба МЧС

- На месте от МЧС работает 12 единиц техники и 51 человек личного состава, - уточнялось в сообщении.

Но очень быстро дело приняло куда более серьезный поворот.

ОГОНЬ ЗАХВАТЫВАЛ КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ

Менее чем через полчала в региональном МЧС сообщили о повышении ранга пожара до третьего. Пламя захватило себе еще 100 метров и распространилось на площади 250 квадратных метров.

- Эвакуировано 18 человек, пострадавших нет, - скупое сообщение позволило спокойно выдохнуть.

В тушении принимали участие 133 человека. Фото: пресс-служба МЧС

Через считанные минуты ситуация усугубилась.

- Группировка увеличена: всего привлечено 100 человек и 28 единиц техники, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Тем временем пожару присвоили четвертый ранг опасности. Пламя так просто огнеборцам сдаваться не хотело.

КРОВЛЯ МОГЛА ОБРУШИТЬСЯ

- Из-за отсутствия подъездных путей для высотной техники и угрозы распространения огня по пустотным перекрытиям объявлен четвертый ранг опасности, - сообщили в МЧС.

- В ходе разведки было выяснено, что возможность установки подъемных механизмов отсутствует.- здание находится внутри двора, - объяснил начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по РО Виталий Максимкин.. Поэтому работать можем только через чердачные перекрытия. Есть угроза обрушения кровли. Весь штат выведен на безопасное расстояние.

Дорогу пришлось перекрыть на время тушения пожара. Фото: пресс-служба МЧС

К этому моменту на объекте уже были развернуты три боевых участка, проложены три магистральные линии. В ликвидации огня участвовали 133 человека и 41 единица техники.

Прежде чем огнеборцы смогли взять пламя под контроль, оно успело захватить 350 квадратных метра. в 0.13 уже понедельника, 26 июля, поступило сообщение о локализации пожара на этой площади. А уже в 0.50 стало известно о ликвидации открытого горения.

ГОРЕЛА ИСТОРИЯ

Известно, что по Островского, 7, находится Доходный дом Евгеньева. Это трехэтажный жилой дом с богатой историей. Он был построен еще во второй половине XIX века и представляет собой памятник гражданской архитектуры. В доме были квартиры и коммерческие площади, судя по сообщениям на бесплатных досках объявлений в интернете.

Надзорным органам только предстоит выяснить причину и обстоятельства возникновения пожара. А мы можем порадоваться, что огнеборцы не дали пламени распространиться на другие дома, учитывая то, какая плотная застройка в историческом центре Ростова-на-Дону.

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