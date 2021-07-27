Ограничения для водителей в Ростове-на-Дону в августе: о чем должны помнить автомобилисты

Ограничения движения начнут действовать с 1 августа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ограничения для водителей в Ростове-на-Дону в августе начнут действовать уже первого числа. Рассказываем, где и когда перекроют дороги, запретят остановку транспорта и ограничат допустимую скорость движения.

С 1 АВГУСТА

Ограничения для водителей начнут действовать в центре. Максимально допустимую скорость снизят до 40 километров в час. на улице Текучева — от дома № 376 до улицы Конной Армии.

Остановку транспорта запретят на следующих участках:

- по улице 35-я Линия, 83 и улице 35-я Линия, 87 (в зоне 40 метров, восточная сторона);

- по улице 45-я Линия (в зоне 58 — 60 метров, восточная сторона);

- по переулку Журавлева — от улицы Социалистической до улицы Петровской (западная сторона, исключение — парковочная зона).

Причина ограничений: повышение безопасности на дорогах.

1 АВГУСТА И 8 АВГУСТА

Движение транспорта запретят по улице Лермонтовской на участке от проспекта Соколова до проспекта Чехова.

Причина ограничений: демонтажу сборно-разборных гаражей.

1 АВГУСТА — 17 ОКТЯБРЯ

Движение транспорта запретят по переулку Островского: улица Пушкинская — улица Максима Горького. Проехать нельзя будет по улице Пушкинской в створе пересечения с переулком Островского. Ограничения движения будут действовать на Максима Горького — от дома № 97 до Островского.

Причина ограничений: работы по модернизации тепловой магистрали.

3 АВГУСТА — 20 ДЕКАБРЯ

Ограничения для водителей появятся сразу в нескольких районах. Частично будет прекращено движение по следующим адресам:

- улица Вити Черевичкина на участке от улицы Инициативной до улицы Вити Черевичкина, 106/2к3;

- улица Кизитериновская балка (в границах зоны переулок Кириловский — улица Кизитериновская балка, 1; 25);

- улица Красноаксайская на участке от улицы Красноаксайской, 5а до улицы Красноаксайской, 12;

- улица Окружная;

- улица Левобережная на участке от ул. Левобережная, 65А до ул. Левобережная, 59.

Причина ограничений: строительство канализационного коллектора.

14 АВГУСТА — 12 СЕНТЯБРЯ

Движение транспорта будет ограничено по следующим адресам: Сиверса, 28а и улица 1-й переулок в створе № 1.

Причина ограничений: прокладка газопровода.

14 АВГУСТА — 14 НОЯБРЯ

Движение будет ограничено по адресу: 14-я Линия от проспекта Шолохова до улицы Текучева.

Причина ограничений: прокладка подземных коммуникаций.

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