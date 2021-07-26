Погода в Ростове-на-Дону на ближайшие две недели: сначала жара, потом проливные дожди

В выходные столбик термометра поднимется. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ростове-на-Дону на ближайшие две недели - чего ждать жителям. Точный прогноз синоптики пока не дают, но ожидают и сильную жару, и осадки. Рассказываем, какими будут конец июля и начало августа.

Погода на неделе с 26 июля по 1 августа начнется с похолодания. В понедельник температура воздуха составит плюс 34 градуса, но уже в понедельник снизится до плюс 31. 29 и 30 июля в Ростове пройдут дожди с грозой, на термометре будет до плюс 32 градусов. В выходные в городе снова вернется жара — в субботу, 31 июля, будет плюс 33 градуса, а в пятницу, 1 августа, — плюс 34.

Погода на неделе со 2 по 8 августа начнется с сильной жары. В понедельник столбик термометра достигнет плюс 35, но уже на следующий день опустится до плюс 30. В этот день в городе пройдет сильный дождь с грозой. 4 и 5 августа осадков уже не ожидается, но будет прохладно — до плюс 29 градусов. В выходные температура поднимется до плюс 33. Будет облачно, возможно гроза, но серьезных осадков не предвидится.

Погода в Ростове-на-Дону на ближайшие две недели снова устроит испытание для метеозависимых людей. Ранее мы писали, как справиться с плохим самочувствием из-за резких изменений погоды.

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