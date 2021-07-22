Тошнота и головокружения: как ростовчанам победить метеозависимость

Как победить метеозависимость Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ростов-на-Дону после аномальной жары обрушились ливни с грозой и сильным ветром. При такой смене погоды очень нелегко пришлось метеозависимым ростовчанам. Горожане страдали от головных болей, тошноты, головокружений и многого другого. Такие симптомы, конечно, мешали вести привычный образ жизни, поэтому "КП - Ростов-на-Дону" решила выяснить, как можно справиться с этим недугом.

Подробнее о метеозависимости рассказала врач-терапевт высшей категории медицинского центра "Альянс" Ирина Столярова. По ее словам, чаще всего такая болезненная чувствительность на перемены погоды чаще всего возникает у людей возрасте от 30 до 40 лет, молодежь очень редко страдает таким недугом.

СТРАДАЕТЕ ЛИ ВЫ МЕТЕОЗАВИСИМОСТЬЮ?

Определить, страдаете ли вы метеозависимостью, очень легко. Достаточно будет почувствовать симптомы всего пару раз. Перед сменой погоды у вас могут появиться головные боли, тошнота, головокружение, слабость, сонливость и многое другое.

Чаще всего чувствительность при переменах погоды появляется у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями нервной системы и страдающих от переутомления. Такие люди будут реагировать даже на самые незначительные перепады температуры.

Причинами возникновения метеозависимости могут стать как возрастные изменения, так и наследственность, перенесенные или ставшие хроническими болезни и сердечно-сосудистые заболевания, так как смена температуры в первую очередь влияет на сужение и расширение сосудов.

КАК ПОБЕДИТЬ МЕТЕОЗАВИСИМОСТЬ?

Совсем избавиться, конечно, от недуга не получится, но можно облегчить свои страдания.

- В первую очередь, конечно, необходимо следить за прогнозом погоды на ближайшие дни. Для этого можно обзавестись специальными приборами, которые будут оповещать о смене погоды хотя бы за два дня. Как только вам становится известно о приближающемся ненастье, сразу начинайте принимать меры. Людям с повышенным давлением следует, к примеру, начать принимать рекомендованные врачом препараты, - сообщила врач-терапевт Ирина Столярова.

Гипотоникам может помочь обильное питье (пить необходимо именно воду!). Перед сменами погоды метеозависимым людям стоит ограничить потребление жирной и соленой пищи, а также не следует перегружать организм физическими нагрузками. При болезненной чувствительности к переменам погоды не стоит переживать из-за мелочей и лучше всего устраивать себе дни психологической разгрузки.

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