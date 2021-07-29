"Буду внукам рассказывать, как рубился за наш Ростсельмаш": игрок ФК "Ростов" Александр Гацкан объявил о завершении спортивной карьеры

"Я продолжу наслаждаться футболом с другого ракурса", - пишет футболист. Фото: личная страница в "Инстаграме" героя публикации

Один из самых знаменитых игроков футбольного клуба «Ростов», полузащитник Александр Гацкан, заявил о решении завершить спортивную карьеру. Об этом он известил своих подписчиков на личной странице в "Инстаграме". В "КП - Ростов-на-Дону" проследили, как провожают читатели "кэпа".

"Я ПРОДОЛЖУ НАСЛАЖДАТЬСЯ ФУТБОЛОМ С ДРУГОГО РАКУРСА"

- Спасибо всем клубам, фанатам,тренерам и товарищам по команде, которые позволили мне наслаждаться этой мечтой, - пишет футболист. - Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня в хорошие и трудные времена. Я продолжу наслаждаться футболом с другого ракурса . Спасибо вам за всю любовь.

Напомним, Гацкан, выступал за "Ростов" с 2008 года в качестве игрока и капитана. В составе донской команды он провел более 300 матчей, забил 24 гола. С 2005 по 2018 годы он также выходил на поле в составе сборной своей страны.

37-летний футболист женат, у него трое детей.

Александр Гацкан и Тимофей Калачев - две действующие легенды клуба, поигравшие в его составе в еврокубках (на фото - матч с "МЮ" в Лиге Европы). Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

"СПАСИБО, ЛЕГЕНДА!"

Многие болельщики не ожидали такого оборота, хотя бы не сегодня. В одном из интервью в чуть больше полугода назад молдавский футболист признался, что готов продолжать футбольную карьеру еще два года.

Читатели мгновенно отреагировали на пост звезды футбола и оставили десятки комментариев.

- Спасибо за всё капитан! - пишет один из подписчиков. -Ты навсегда останешься им!

- Буду внукам рассказывать, как рубился за наш "Ростсельмаш" Александр Гацкан! - представил второй.

- Всегда ждём на тренерский мостик, - добавил третий.

- Не пропустите ценный кадр! - обратился к руководству ФК "Ростов" еще один читатель. - Такие люди нужны в структуре клуба!

- Спасибо, Саша, за воспитание наших мужиков! - пишет читатель. - Георгичу поможешь из Глебова сделать достойную замену себе?

Спасибо, навсегда, наш кэп!

ПЕРЕСКАЖУТ БИОГРАФИЮ НАИЗУСТЬ

Некоторые подписчики в одном комментарии умудрялись вместить практически всю карьеру футболиста в донском клубе.

- Кэп - легенда, пласт яркой, полной взлетов и падений, истории. Истории, включившей в себя вылет в первый дивизион, триумфальное возвращение в премьер-лигу, Кубок России, битву за чемпионство, вылившуюся в серебро, которое дороже золота, - описал всю историю футболиста преданный фанат. - Огненный сезон еврокубков - Лига чемпионов, Лига Европы, славные победы и достойная игра с величинами европейского футбола. И всегда вы были олицетворением бескомпромиссного бойца на поле, настоящего лидера.

Спасибо, кэп, за то что отдавал всего себя в каждом матче, не жалея себя и соперника! Эта была чудесная карьера - далеко не каждый может этого достичь. Ну и ждем на тренерском поприще. Надеемся, карьера тренера будет не менее яркой!

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