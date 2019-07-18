2019-07-18T09:59:01+03:00
Спорт

Александр Гацкан покидает ФК "Ростов", желая больше времени проводить на поле

Капитан команды продлил свой контракт на год, но через месяц передумал
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В составе донской команды Гацкан провел более 300 матчей, забил 24 гола.В составе донской команды Гацкан провел более 300 матчей, забил 24 гола.Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
Изменить размер текста:

Неожиданная новость пришла вечером, 17 июля, из футбольного клуба "Ростов". Капитан и ветеран команды Александр Гацкан покинет "желто-синих" после предстоящего матча со "Спартаком" (20 июля). Еще совсем недавно пресс-служба донского клуба радостно сообщала, что 35-летний молдавский полузащитник продлил контракт на год, но за месяц ситуация кардинально изменилась.

- Между "Ростовом" и Александром достигнута договоренность и понимание по поводу карьеры полузащитника. Он продолжит ее в другом клубе. Гацкан — амбициозный футболист, который хочет играть в каждом матче. Понимая желание капитана, наш клуб не стал препятствовать его уходу, - сообщается на сайте ФК "Ростов".

"Желто-синие" пригласили своих болельщиков на матч 20 июля, чтобы вместе выразить благодарность и уважение Александру Гацкану - это будет его последняя игра за "ростовчан".

- Дорогие болельщики! Знаю, что мой уход огорчил многих из вас. Но прежде всего мне хотелось бы поблагодарить каждого из вас за все годы, проведенные в составе "Ростова", - прокомментировал свой уход полузащитник. - Вы были рядом во время побед и поражений, я чувствовал поддержку, и она очень помогала. Но жизнь не стоит на месте, я все еще профессиональный футболист и хочу продолжить карьеру, получая достаточное количество игрового времени на поле. Я благодарен руководству клуба за понимание и поддержку. В моей карьере наступает новый этап, а сейчас я говорю всем вам спасибо и до свидания!

gatcan_a_g84gatcan_a_g84
Александр Гацкан в Instagram.
1623 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, Гацкан выступал за "Ростов" с 2008 года. В составе донской команды он провел более 300 матчей, забил 24 гола. С 2005 по 2018 годы он также выходил на поле в составе сборной своей страны. Недавно в одном из интервью молдавский футболист признался, что готов играть еще два года.

- Александр принял такое решение, и мы отнеслись к нему с пониманием, - отметил в свою очередь президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц. - Гацкан за 11 лет многое сделал для "Ростова" и заслужил право принять такой выбор самостоятельно.

Добавим, что 35-летний футболист женат, у него трое детей.

РАНЕЕ

"Ростов" поздравил своего капитана Александра Гацкана с 10-летним юбилеем выступлений за клуб

Гацкан начинал карьеру футболиста на родине, в кишиневском клубе "Униспорт-Авто", потом был приглашен в Россию — в московский "Спартак", затем выступал также за "Рубин". В "Ростове" играет с 2008 года: с командой с берегов Дона он выиграл Кубок России (2013/14) и серебро чемпионата России (2015/16). Капитанскую повязку Александр носит уже пятый год подряд. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Крылья Советов» — «Спартак» 18 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча 29 тура РПЛ
Футбол, матч «Крылья Советов» — «Спартак». Прямая онлайн-трансляция игры 29 тура РПЛ, которая пройдет 18 мая 2019 года в Самаре. Составы команд, статистика личных встреч, прогнозы букмекеров на матч чемпионата России по футболу 2018/2019
Новости 24
В Шахтах мужчина пытался выдать убийство друга за несчастный случай
Он существует: экс-"ВИА Гра" Татьяна Котова "засветила" в Instagram любимого мужчину
На западной окраине Ростова-на-Дону на сутки отключили воду
«Роскошная»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в сногсшибательном купальнике порадовала поклонников
Размер стипендии с 1 сентября 2019 в Ростове-на-Дону: рост составит 4,3 процента
«Вот это улов!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в откровенном мини отправилась на рыбалку
В Ростовской области завершается уборка ранних зерновых
Сбежавшие из Ростова-на-Дону полицейские дали в Украине интервью
Ростовчан просят сообщать чиновникам о строительных свалках в городе
В Ростовской области у должника забрали дорогой внедорожник Ssangyong Kyron, который он взял в кредит
Весной 2019 года Ростовская область направила на службу 4890 призывников
В Ростове-на-Дону определены зоны охраны для шести старинных зданий
«Боже как мило!»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько прочла стихотворение завистникам
В Ростове-на-Дону суд вернул городу землю, выведенную из его владения аферистом и распроданную по частям
Чиновники и строители "Ростов-Арены" судятся из-за сорняков вокруг стадиона