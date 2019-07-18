Александр Гацкан покидает ФК "Ростов", желая больше времени проводить на поле

Неожиданная новость пришла вечером, 17 июля, из футбольного клуба "Ростов". Капитан и ветеран команды Александр Гацкан покинет "желто-синих" после предстоящего матча со "Спартаком" (20 июля). Еще совсем недавно пресс-служба донского клуба радостно сообщала, что 35-летний молдавский полузащитник продлил контракт на год, но за месяц ситуация кардинально изменилась.

- Между "Ростовом" и Александром достигнута договоренность и понимание по поводу карьеры полузащитника. Он продолжит ее в другом клубе. Гацкан — амбициозный футболист, который хочет играть в каждом матче. Понимая желание капитана, наш клуб не стал препятствовать его уходу, - сообщается на сайте ФК "Ростов".

"Желто-синие" пригласили своих болельщиков на матч 20 июля, чтобы вместе выразить благодарность и уважение Александру Гацкану - это будет его последняя игра за "ростовчан".

- Дорогие болельщики! Знаю, что мой уход огорчил многих из вас. Но прежде всего мне хотелось бы поблагодарить каждого из вас за все годы, проведенные в составе "Ростова", - прокомментировал свой уход полузащитник. - Вы были рядом во время побед и поражений, я чувствовал поддержку, и она очень помогала. Но жизнь не стоит на месте, я все еще профессиональный футболист и хочу продолжить карьеру, получая достаточное количество игрового времени на поле. Я благодарен руководству клуба за понимание и поддержку. В моей карьере наступает новый этап, а сейчас я говорю всем вам спасибо и до свидания!

gatcan_a_g84 Александр Гацкан в Instagram.

Напомним, Гацкан выступал за "Ростов" с 2008 года. В составе донской команды он провел более 300 матчей, забил 24 гола. С 2005 по 2018 годы он также выходил на поле в составе сборной своей страны. Недавно в одном из интервью молдавский футболист признался, что готов играть еще два года.

- Александр принял такое решение, и мы отнеслись к нему с пониманием, - отметил в свою очередь президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц. - Гацкан за 11 лет многое сделал для "Ростова" и заслужил право принять такой выбор самостоятельно.

Добавим, что 35-летний футболист женат, у него трое детей.

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Гацкан начинал карьеру футболиста на родине, в кишиневском клубе "Униспорт-Авто", потом был приглашен в Россию — в московский "Спартак", затем выступал также за "Рубин". В "Ростове" играет с 2008 года: с командой с берегов Дона он выиграл Кубок России (2013/14) и серебро чемпионата России (2015/16). Капитанскую повязку Александр носит уже пятый год подряд. (подробности)