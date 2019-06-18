Полузащитник Александр Гацкан продлил контракт с "Ростовом"

СЕГОДНЯ 10:15 2019-06-18T10:17:38+03:00

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Капитан команды ФК "Ростов" Александр Гацкан продлил контракт с клубом на один год. Об этом радостно сообщила пресс-служба "желто-синих". Клуб гордится, что 35-летний полузащитник бессменно выступает за "Ростов" с 2008 года. В составе донской команды он провел 314 матчей, забил 24 гола.

Напомним, Гацкан 13 лет выступал за национальную сборную Молдавии. В своей стране был признан футболистом года в 2013-ом, 2015-ом, 2016-ом и 2017-ом, получил орден "Трудовая слава". Женат, имеет троих детей. Недавно в одном из интервью футболист признался, что готов играть еще два года.

ИСТОЧНИК KP.RU