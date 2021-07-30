Социальные вопросы, медицина и «гаражная амнистия»: на Дону прошло заседание Заксобрания

В донском Парламенте прошло очередное заседание. Фото: пресс-служба ЗС РО

В донской столице в четверг, 29 июня, состоялось очередное заседание областного Законодательного собрания. В фокусе внимания парламентариев оказались вопросы, связанные с бюджетом области, медициной, социальной политикой и другое.

ПО КАКИМ ФИНАНСОВЫМ ЗАКОНАМ БУДЕМ ЖИТЬ

Как сообщил председатель областного Законодательного собрания Александр Ищенко, депутатами были внесены поправки в областной бюджет. Они связаны с дополнительными поступлениями в расходную и доходную часть. Прирост налоговых и неналоговых доходов областной казны составил 4 млрд рублей. Дополнительно в Ростовскую область придут средства федерального бюджета в размере 3 млрд рублей.

- Мы добавляем 7 миллиардов рублей и в доходную, и в расходную часть областного бюджета. Эти поправки говорят о том, что экономика Ростовской области заработала после ковидных ограничений, - прокомментировал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

По словам парламентария, рост поступлений в бюджет от налога на прибыль и от налога по упрощенной системе налогообложениия свидетельствует о том, что в целом экономический комплекс справился с основными угрозами, потерями, которые были вызваны ковидными ограничениями.

- И сегодня мы наблюдаем положительную динамику практически во всех сферах и отраслях экономики Дона. Где-то она чуть больше, где-то чуть меньше, но, в целом, экономика справляется с вызовами времени, - подчеркнул Александр Валентинович.

Спикер донского парламента подчеркнул, что все средства распределены на наиболее важные виды государственных расходов. Это, в первую очередь, социальные и расходы, связанные с медициной.

Так, 128 млн рублей федеральных направят на модернизацию и дооснащение лаборатории диагностики инфекционных заболеваний при ОКДЦ.

Почти 90 млн рублей будет потрачено в 2021 году на приобретение передвижных ФАПов для труднодоступных населенных пунктов. На закупку лекарств добавятся 500 млн рублей.

Почти 20 млн рублей планируется потратить на строительство и проектирование трех детских садов и школьного спортзала в районах области.

Также расходами учтены нужды Донской государственной публичной библиотеки и Новочеркасского музея истории донского казачества.

Всего к расходам на социальную сферу к первоначальному бюджету 2021 года добавится 2,2 млрд. рублей.

Дорожное хозяйство ощутит прибавку в размере 600 млн рублей, финансирование сельского хозяйства увеличится почти на 500 млн рублей. Жилищно-коммунальное хозяйство получит дополнительные два миллиарда рублей.

ПОСОБИЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ И ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ

Парламентарии также приняли поправки в региональном законе о социальной поддержке граждан.

Документ предполагает исключение из полномочий муниципалитетов предоставление единовременного пособия женщинам, ставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель). Это обусловлено тем, что с 1 июля этого года единовременное пособие заменено на ежемесячное. Его теперь могут получать беременные женщины, размер среднедушевого дохода семей которых не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе. Размер пособия составляет половину от размера регионального прожиточного минимума - 5876 руб. в месяц.

Также в связи с необходимостью создания специальных условий для качественного образования и социального развития детей с расстройством аутистического спектра депутаты внесли поправки в советующий областной закон.

Александр Ищенко рассказал, что в этом году впервые выделены средства областного бюджета на оснащение ресурсных классов в общеобразовательных школах. Это один из наказов избирателей депутатам Законодательного собрания. Больше 11 млн рублей в этом году направят на оборудование 13 специальных классов для детей с расстройствами аутистического спектра. В последующие 2 года эта сумма возрастет в три раза – до 34,2 млн рублей ежегодно.

- Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, идущих в школу, ежегодно растет. Нам нужны специалисты, нам нужны материальные возможности. Депутаты донского парламента совместно с региональным правительством работают над этой проблемой, и я уверен, что совместными усилиями мы ее решим, - прокомментировал Александр Ищенко.

«ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ»

Депутаты приняли областной закон, связанный с оформлением в упрощенном порядке прав граждан на гаражи и расположенные под ними земельные участки.

- Принятый Законодательным собранием закон позволяет в абсолютно упрощенном порядке законно зарегистрировать право на пользование и земельным участком, и самим гаражом для тех людей, у которых нет правоустанавливающих документов, но при этом есть хотя бы квитанция об оплате за электроэнергию или какие-либо иные документы, подтверждающие факт пользования этим гаражом и земельным участком. Это важный вопрос, который снимет «головную боль» с десятков тысяч жителей Ростовской области, - объяснил суть закона председатель Заксобрания Александр Ищенко.

Законодательным документом также предусмотрено, что правом на бесплатное использование земель для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, имеют: герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы; инвалиды I и II групп, инвалиды с детства и дети-инвалиды; ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий; лица, подвергшиеся воздействию радиации, а также принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок; лица, имеющие трех и более несовершеннолетних людей и ряд других категорий граждан.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЕШБЭК ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

На заседании депутаты направили обращение к заместителю председателя правительства Российской Федерации Дмитрию Чернышенко о предоставлении неработающим пенсионерам права на получение в повышенном размере возврата стоимости туристической поездки по России в рамках программы туристического кешбэка.

В 2020 году стартовала государственная программа туристического кешбэка, по которой гражданам возвращается 20 % их затрат на туристические поездки по России.

Высоко оценивая социальную направленность программы туристического кешбэка, депутаты донского парламента обращают внимание на ее адаптацию к такой категории граждан, как пенсионеры. Для них санаторно-курортный отдых является необходимым условием поддержания здоровья. Учитывая уровень материального обеспечения пенсионеров, этот отдых не всегда им доступен. Поэтому депутаты предлагают ввести для неработающих пенсионеров возврат средств в повышенном размере – 50 % от стоимости туристической поездки по аналогии с туристическим кешбэком за детский отдых.

ДОМА КУЛЬТУРЫ

В фокусе внимания парламентариев оказалась и сфера культуры. Так, на заседании депутаты направили обращение к правительству РФ об установлении нулевой ставки по налогу на прибыль организаций для муниципальных домов культуры.

Сейчас такая ставка по налогу на прибыль распространяется на региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки, однако за пределами этой востребованной меры поддержки остались организации культурно-досугового типа.

Парламентарии предлагают правительству РФ расширить перечень учреждений культуры, которым такая льгота предоставляется, включив в него культурно-досуговые организации, к которым относятся дворцы культуры, дома культуры и сельские клубы.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД

Донские депутаты предложили внести изменения в Устав железнодорожного транспорта России и установить право пассажира при проезде в поезде пригородного сообщения провозить бесплатно детей в возрасте не старше 7 лет. Ребенок при этом может занимать отдельное место. Соответствующее обращение парламентарии направили в правительство РФ.

Как ранее сообщала «КП-Ростов-на-Дону», Александр Ищенко проинформировал депутатов и журналистов об утвержденной правительством РФ дорожной карте по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон.

- Это долгожданное событие. Мы начали стучаться в правительство РФ по проблемам Дона еще восемь лет назад. Но настоящий прорыв произошел в течение последнего года, - отметил Александр Валентинович в своем аккаунте в «Фейсбуке».

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