Федеральное правительство утвердило план по оздоровлению Дона

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко рассказал о "дорожной карте" по спасению Дона. Фото: пресс-служба ЗС РО

В донской столице состоялось заседания областного Парламента. Перед началом мероприятия Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко сообщил депутатам радостную новость. 21 июля Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил план мероприятий – «дорожную карту» - по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон.

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС

Так, согласно «дорожной карте», до 2030 года на улучшение состояния донского бассейна направят около 105 миллиардов рублей.

План предполагает реализацию 22-х мероприятий, в число которых включены все предложения по решению данной задачи, которые предлагали Законодательное Собрание и Правительство Ростовской области.

В частности, речь идет о расчистке притоков Дона, продолжении реконструкции Донского магистрального канала, капитальном ремонте гидротехнических сооружений, модернизации рыбоводных заводов, строительстве и ремонте очистных сооружений.

По предварительной оценке, 60-65 миллиардов рублей из общих расходов будут реализованы на территории Ростовской области.

Однако, учитывая объем предстоящих работ и масштабность задачи, не исключено, что сумма увеличится.

«НАСТОЯЩИЙ ПРОРЫВ»

Как пояснил Александр Ищенко, сейчас идет активная работа по определению конкретного перечня объектов, сроков проведения мероприятий.

Также Председатель Заксобрания подчеркнул, что оздоровление Дона – важное событие не только для Ростовской области, но и других регионов, через которые протекает Дон.

- Для Ростовской области это долгожданное событие, можно сказать – настоящий прорыв. Чтобы проделать сложную работу по принятию «дорожной карты», были задействованы и Совет Федерации, и Государственная Дума, и Южно-Российская Парламентская Ассоциация. Это наша общая победа – победа всех фракций, всех депутатов. Губернатор Ростовской области лично решал эти вопросы с руководителями федеральных органов власти. И благодаря его настойчивости был решен вопрос, который власти Ростовской области ставили перед Правительством России на протяжении восьми лет, - прокомментировал Александр Ищенко.

Также спикер донского парламента поблагодарил за вклад в работу по принятию «дорожной карты» оздоровления Дона первого заместителя Председателя Совета Федерации, представителя Правительства Ростовской области Андрея Яцкина.

- Андрей Владимирович - главный координатор этой программы на федеральном уровне. Благодарю также сенатора от донского парламента Ирину Рукавишникову, коллег-депутатов Государственной Думы, которые сумели донести до федеральных органов власти необходимость принятия безотлагательных мер по спасению главной водной артерии донского края. Уверен, что теперь к решению этой задачи подключаться эксперты и ученые для того, чтобы мы получили объективный анализ в целесообразности тех или иных уже конкретных решений, - сказал Александр Валентинович.

ПРОБЛЕМЫ РЕКИ ОБЪЕДИНИЛИ ВСЕХ

Отметим, что Донскому бассейну депутаты всегда уделяли большое внимание. Но состояние реки вызывало тревогу не только у властей и жителей Ростовской области.

Дон протекает по европейской части России и является четвертой по площади водосбора рекой в Европе после Волги, Дуная и Днепра. Формирование речного стока Дона происходит водотоками, расположенными на территории 15 субъектов Российской Федерации: Тульской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской, Белгородской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Республики Калмыкия.

Судоходство, орошение, рыболовство, гидроэнергетика и другие отрасли экономики субъектов Российской Федерации, территория которых включает в себя Дон и его притоки, напрямую зависят от гидрологического состояния реки Дон, снабжающей водой промышленные предприятия, тепловые и атомные электростанции, сельскохозяйственные угодья.

«МАСШТАБНЫЙ ЗАДЕЛ НА МНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЙ ВПЕРЕД»

Александр Валентинович также сообщал, сейчас прорабатывается вопрос строительства очистных сооружений.

- Это огромной важности задача, прежде всего, для ростовской агломерации, в которую входят Ростов и другие города, расположенные по течению реки Дон. Это и реализация других проектов в данной сфере, включая строительство канализационного коллектора, не предусмотренных «дорожной картой». И вот если в целом сложить все планируемые расходы - на создание очистных сооружений, на расчистку русел малых рек и так далее - получается масштабный задел на много десятилетий вперед. При этом важно, чтобы все эти задачи были реализованы оперативно и качественно, - завил Александр Ищенко.

Отметим также, что задачи реабилитации Донского бассейна связаны со всей глобальной экосистемой Юга России, поскольку маловодье в реке Дон влечет повышение минерализации Азовского моря, что негативно влияет на биоресурсы и становится проблемой международного значения.

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