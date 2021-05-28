Спасти Дон: в Ростове комитет Совета Федерации провел заседание по сохранению водных ресурсов

Первый заместитель председателя Совета Федерации, сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин провел заседание в донской столице. Фото: пресс-служба областного правительства

В Ростове состоялось одно из ключевых мероприятий, касающихся вопроса сохранения главного богатства региона – Дона. В конференц-зале правительства Ростовской области прошло выездное заседание комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Главным спикером и модератором встречи выступил первый заместитель председателя Совета Федерации, сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин.

ПРОБЛЕМА, ВАЖНАЯ ДЛЯ ВСЕХ

Состояние Дона вызывает тревогу не только у властей и жителей Ростовской области. Река протекает по европейской части России и является четвертой по площади водосбора рекой в Европе после Волги, Дуная и Днепра. Формирование речного стока Дона происходит водотоками, расположенными на территории 15 субъектов Российской Федерации: Тульской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской, Белгородской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Республики Калмыкия.

Судоходство, орошение, рыболовство, гидроэнергетика и другие отрасли экономики субъектов Российской Федерации, территория которых включает в себя Дон и его притоки, напрямую зависят от гидрологического состояния реки Дон, снабжающей водой промышленные предприятия, тепловые и атомные электростанции, сельскохозяйственные угодья.

Однако в результате антропологической деятельности происходит изменение гидрологического режима притоков Дона и, как следствие, ухудшается экологическое состояние реки. В засушливый период 2007–2020 годов в бассейне реки Дон наблюдалось затяжное маловодье, весенняя приточность к Цимлянскому водохранилищу в 2020 году явилась минимальной за весь период наблюдений и эксплуатации водохранилища, в связи с этим вводились ограничения по обеспечению судоходства и изъятию водных ресурсов для орошения.

Еще летом прошлого года на встрече с президентом нашей страны губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал главе государства об этой проблеме и подчеркнул, что результата можно добиться согласованными действиями федеральных и региональных органов власти.

В результате президент поручил председателю правительства России Михаилу Мишустину разработать до 30 мая 2021 года «Дорожную карту» по включению мероприятий по спасению бассейна реки Дон в нацпроект «Экология».

Оздоровление Дона обсудили в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

РЕШАЮЩАЯ ВСТРЕЧА

Выездное заседание комитета Совета Федерации, состоявшееся в Ростове, было посвящено мероприятиям по решению неотложных задач сбережения экосистемы и водохозяйственного комплекса Цимлянского водохранилища и реки Дон, включенным в «дорожную карту».

Кроме сенатора от Ростовской области Андрея Яцкина, в нем приняли участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, представители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства финансов РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства транспорта РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и других федеральных органов исполнительной власти, а также органов власти Республики Калмыкия, Краснодарского и Ставропольского краев, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Саратовской областей, научно-экспертного сообщества.

По словам Андрея Яцкина, кризисное экологическое и гидротехническое состояние водной системы реки Дон и Цимлянского водохранилища в настоящее время угрожает качеству жизни граждан, экономике и природе всего Придонья.

- В зоне непосредственного риска оказываются рыбохозяйственный, транспортный, мелиоративный, энергетический комплексы, водоснабжение домохозяйств и предприятий, — подчеркнул вице-спикер СФ.

Андрей Яцкин также констатировал приближение уровня воды в Цимлянском водохранилище к критической отметке и более чем двукратное сокращение уловов в нем за последние 30 лет.

Сенатор акцентировал внимание на том, что проблемная ситуация в низовьях реки оказывает прямое негативное воздействие на весь бассейн Дона, затрагивает 15 субъектов Федерации.

Андрей Яцкин напомнил, что вопрос о необходимости безотлагательных мер по оздоровлению бассейна реки Дон во исполнение поручения, данного президентом РФ в сентябре 2020 года, был поднят в ходе встречи членов Совета палаты СФ с председателем правительства и включен в перечень поручений Михаила Мишустина по ее итогам.

ЗАРУЧИЛИСЬ СЕРЬЕЗНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

Сенатор также сообщил, что Совет Федерации намерен сопровождать скорейшее утверждение проекта «дорожной карты».

Он особо акцентировал необходимость обеспечения вошедших в нее мероприятий достаточным финансированием уже в рамках формирующегося бюджета на трехлетний период.

Первый вице-спикер СФ высоко оценил вовлеченность региональных органов власти в решение проблемы.

- Проектный подход к оздоровлению реки Дон должен стать примером командной работы Совета Федерации, правительства, заинтересованных федеральных ведомств и регионов Придонья, направленной на достижение конкретного результата, - обратил внимание Андрей Яцкин.

«ДОН ОБЪЕДИНИЛ ВСЕХ»

Позже, отвечая на вопросы журналистов, он отметил небезразличное участие и региональных, и федеральных властей к этой повестке.

- Дон объединил всех. Проблема объединила всех. Финансирование набора мероприятий оценивается сегодня в 100 миллиардов рублей. Сумма еще будет корректироваться, представители Минфина заинтересованы до последнего отстаивать свою точку зрения. Но понятно, что решающее слово за председателем правительства.

Также Андрей Яцкин высказал свое мнение по поводу того, как должна выглядеть «дорожная карта» по спасению Дона.

- Среди вопросов, которые должны быть отражены в этой карте, - это решение проблем транспортной отрасли, рыбохозяйственной отрасли, гидротехнической отрасли, мелиоративной отрасли. Все эти проблемы погружены в набор мероприятий по реализации дорожной карты, - сказал Андрей Яцкин.

Отметим также, что при обсуждении мероприятий дорожной карты председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко обратил внимание собравшихся на проблему, связанную с противоречием, вызванным проведением дноуглубительных работ в реке Дон.

- Помимо нерестового периода, у нас есть еще период ската молоди рыб – это июль-август, - рассказал спикер Законодательного собрания Ростовской области. – В этот период производятся дноуглубительные работы и в местах, где работает земснаряд, гибнут личинки, молодь рыбы и их кормовая база. Быть может, это локальная проблема Нижнего Дона, но она есть. Поэтому прошу поставить этот вопрос на контроль комитета, - обратился Александр Ищенко.

Андрей Яцкин поручил взять предложения спикера донского парламента на заметку и обратил особое внимание представителей профильных федеральных ведомств на необходимость оперативной выработки такого регулирования дноуглубительных работ, которое позволило бы свести к минимуму нагрузку на экосистему и биоресурсы Дона.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Как уже было отмечено, перед тем, как приступить к созданию «дорожной карты» по оздоровлению Дона, была проделана большая работа.

Так, в сентябре 2020 года Волгоградская областная дума и Законодательное собрание Ростовской области обратились к парламентам 13-ти регионов Донского бассейна с просьбой разработать региональные программы по экологической реабилитации реки Дон.

Депутаты в субъектах Федерации поддержали инициативу ростовских и волгоградских коллег и включились в работу.

А затем подготовленные предложения 13 регионов были вынесены на обсуждение конференции Южно-Российской парламентской ассоциации, которая состоялась в Волгограде в мае этого года.

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