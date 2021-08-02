Ростовчанин печатал удостоверения полицейских и следователей на цветном принтере и продавал в интернете

Мужчина печатал документы на принтере и отправлял покупателям по почте. Фото: Михаил СТРИЖЕВ

В Кировском суде Ростова-на-Дону осудили жителя, который подделывал удостоверения силовиков. Предприимчивый мужчина печатал документы на обычном принтере и продавал их через интернет. Об этом говорится в картотеке суда.

ПРОБА ПЕРА

Как сообщается в материалах дела, ростовчанин занялся необычным «бизнесом» в начале 2020. Первой работой стало удостоверение следователя отдела по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами ГСУ. Он купил в сети необходимые голограммы, печать, книжку-обложку и на цветном струйном принтере распечатал документ. Желающий приобрести документ нашелся быстро — на одном из форумов. Свой заказ он получил в обычном почтовом отделении.

Вскоре после первой успешной сделки мужчина взялся за удостоверение оперуполномоченного МВД. Снова заказав печать, герб и голограммы, он распечатал «корочку» на принтере. После недолгих поисков нашел покупателя и отправил удостоверение по почте.

КРУПНЫЙ ЗАКАЗ

В один из дней мужчина получил новый заказ — на этот раз удостоверение ФСБ России. Необходимых реквизитов и бланка у него не было, но отказываться от работы он не стал — заказчик платил 50 тысяч. Ростовчанин заказал документы у другого фальсификатора, чтобы затем перепродать заказчику.

Коллега работу выполнил и отправил ее курьерской доставкой. Когда машина подъезжала к дому подозреваемого, ее остановили сотрудники ФСБ. Выяснилось, что заказчик был участником контрольной закупки, а всю сделку контролировала Федеральная служба безопасности.

В отношении фальсификатора и заодно покупателя документов возбудили уголовное дела. Его обвиняли в подделке и пособничестве в подделке удостоверений. Мужчине грозил реальный срок, но решение судьи оказалось гуманным.

— Путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде штрафа в доход государства в размере 35 тысяч рублей, — говорится в решении суда.

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