Донские власти: «За фальшивые ковидные сертификаты грозит тюрьма»

Работодатели должны проверять подлинность сертификатов, которые приносят сотрудники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области за фальшивые ковидные сертификаты могут оштрафовать или даже посадить в тюрьму. Об этом сегодня, 24 июня, напомнил глава управления информполитики донского правительства Сергей Тюрин. Он озвучил информацию по запросу журналистов.

- За изготовление поддельных документов, их предъявление и использование наказывают по уголовной статье, которая влечет штрафные санкции или арест до полугода. Но, если человек предъявит фиктивный сертификат на работе, а потом заразит других людей, применяться уже может и иная статья - «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Тогда нарушителю грозят крупный штраф, лишение свободы до 2 лет, а также принудительные работы. Все будет зависеть от последствий и различных нюансов, связанных с конкретной ситуацией, - пояснил Сергей Тюрин.

При этом представитель власти отметил, что работодатели должны проверять подлинность прививочных сертификатов, которые приносят сотрудники. Пути и способы проверки «устанавливаются внутренним регламентом», добавил Сергей Тюрин.

Ранее стало известно, что в Ростове зафиксировали рекорд по числу привитых от коронавируса

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