Искали пассажиров по лоскуткам от одежды: воспоминания очевидца о крушении поезда в Каменске

Товарный поезд врезался в пассажирский из-за неисправных тормозов Фото: Виталий КАРНАУХ

7 августа 1987 года в Ростовской области произошла одна из самых страшных трагедий на железнодорожных путях. Товарный поезд на полной скорости врезался в ж/д станцию, а затем в пассажирский состав. Три вагона оказались полностью разрушены — 107 человек погибли, 114 пострадали.

Алексей Кучеров в то время служил в пожарной охране МВД. Он был одним из тех, кто почти сутки ликвидировал последствия катастрофы. Мужчина рассказал «КП - Ростов-на-Дону», что происходило на месте крушения поездов.

Станция Каменская сегодня. Фото: kamenskaya.dzvr.ru.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

По официальным данным, в ту ночь грузовой поезд № 2035 на станции Лихой проверяли осмотрщики и локомотивная бригада. Как потом выяснилось, между шестым и седьмым вагонами был перекрыт кран тормозной системы. В таком состоянии сюда не может поступать воздух из локомотива - и поезд не тормозит. Но ни осмотрщики, ни бригада внимания на это не обратили.

Состав с неисправными тормозами отправился в сторону Каменска и начал набирать скорость. Машинист не мог остановить несущийся поезд и сообщил диспетчеру. Началась паника — на станции стоял пассажирский «Ростов — Москва».

Станция Лихая сегодня. Фото: lihaya.dzvr.ru.

Диспетчер попытался связался с командой поезда, но было поздно. Товарняк врезался в станцию, а после от него отцепился электровоз. Неуправляемая машина продолжила движение влетела в хвост пассажирского поезда.

На место стали стягивать помощь — технику и людей.

ПЫТАЛСЯ ПОМОЧЬ И ПОГИБ

Алексей Кучеров узнал о трагедии одним из первых. В ночь с шестого на седьмое августа он возвращался из командировки в Ростове домой в Каменск-Шахтинский. Но в родной город он так и не попал.

— Въезд в Каменск оцепили, никого не пропускали. Сначала не понял, что случилось. Но потом позвонили с работы: «Так и так — нужно помогать, утром едешь на место».

В ту же ночь Алексей и его коллеги узнали, что жертв не меньше сотни. А среди погибших — не только пассажиры, но и тот, кто пытался помочь.

Прототип электровоза грузового поезда, который врезался в пассажирский состав. Фото: nevz.com.

— Когда товарняк налетел на поезд, электрик станции попытался сделать заземление. Его убило статическим электричеством. Рядом проходила вторая высоковольтная линия.

По словам Алексея, несмотря на все эти разговоры, никто от работы «не отпирался». Хотя на помощь отправили не только военных, спасателей и милицию, но и простых людей — рабочих с завода.

ВЫДЕРЖИВАЛИ НЕ ВСЕ

К утру всех раненых эвакуировали и госпитализировали. Рабочих в итоге привлекали собирать зерно, рассыпавшееся из товарняка. Людей служилых — искать тех, кто так и остался под искореженным железом.

— Определили, где примерно находился каждый пассажир, и разделили территорию на участки. Искали каждого по лоскуткам от одежды, каким-то вещам. Складывали отдельно каждую косточку. И вот так прочесывали сантиметр за сантиметром, — вспоминает Алексей.

Кадры с места крушения. Фото: ВООПиК.

Говорит, что сам оставался спокойным — и не такое видал по долгу службы. Но многие коллеги, даже самые крепкие мужчины, напряжения не выдерживали.

— Падали в обморок, плакали. Конечно, картина была страшная. К такой трагедии подготовиться нельзя. Но в любом случае нужно было найти людей.

ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ

Катастрофа не могла остаться незамеченной — у многих погибли родственники, друзья или просто знакомые. Но, по воспоминаниям Алексея, говорили о катастрофе мало, а траур вообще не объявлялся.

В трагедии признали виновными двух осмотрщиков — им дали по 12 лет колонии. Машиниста и его помощника оправдали, поскольку они сами получили серьезные травмы.

Долгое время на месте крушения стоял лишь скромный деревянный крест — его поставили жители Каменска-Шахтинского. Только много лет спустя, в 2010 году, в память о погибших установили поклонный крест из металла.

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