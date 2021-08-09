Плетки, пытки и никаких стоп-слов: В Ростове любительницы хоррор-квестов получили реальные травмы

Зачем ростовчане ищут игры с перчинкой? Фото: страница квеструма в "Инстаграме"

Всякого рода тимбилдинги с испытаниями на сообразительность, взаимовыручку и стрессоустойчивость сейчас очень популярны. Нередко в этом помогают квесты - специальные ролевые игры, участником которых может стать любой. В квестах со сценариями из фильмов ужасов (есть и такие) люди получают психологические травмы, но все равно в них играют. Причем организаторы придумывают сценарии один изощреннее другого. Можно, например, пощекотать себе нервы в квеструме, где в темном подвале за тобой будет гоняться вурдалак с бензопилой, а с полотка падать живые крысы. Но иногда такие игры превращаются в реальные пытки участников.

ЖГЛИ ФИТИЛИ МЕЖДУ ПАЛЬЦАМИ

- До этого мы бывали на квестах с высоким уровнем жестокости, но актеры вели себя в рамках сценария. Здесь же произошло абсолютно противоположное, - рассказывает Татьяна Василишина.

Подозрения у нее и двух ее сестер, решивших пощекотать себе нервы, возникли уже с самого начала. Никакого инструктажа с ними не провели, лишь обрисовали в общих чертах, что, мол, будут пугать.

- Стало не по себе, когда нам торжественно объявили: «Мнение участников отныне не учитывается». Но я отмахнулась от плохих мыслей - решила, что это какой-то игровой элемент сценария, - вспоминает Татьяна.

Затем девушек завели в подвальное помещение: двух сестер Татьяны посадили в импровизированные клетки, а ее в - «газовую камеру», оттуда девушкам предстояло выбраться.

- Затем меня увели в отдельную маленькую камеру и там приковали руки и ноги к колодке. По правилам игры, именно сестры должны были найти ключи и спасти меня. И в это время актер стал бить меня… плеткой! Не понарошку, а реально. После третьего удара я закричала: «Хватит! Мне больно, остановись!». Но мучитель мне шепнул: «Твое мнение здесь никого не волнует».

Но на этом игра не закончилась. Сестру Татьяны Марину увели в соседнюю комнату, привязали к стене и стали тыкать электрошокером, а потом вставили между пальцами рук фитили и поджигали их!

- Мы потребовали прекратить квест - для этого надо было сложить руки крестом перед видеока мерой, что мы и сделали, - с ужасом вспоминает Татьяна. - Но раньше мы никак не могли это остановить - ведь мы были связаны!

Квесты-страшилки бывают нескольких уровней - от лайт-версии для подростков от 12 лет до самой жесткой - 21+. Фото: страница квеструма в "Инстаграме"

«ВСЕ УСЛОВИЯ НА САЙТЕ»

После жесткой игры у сестер - ушибы и ссадины. Они сразу стали требовать администратора, но никакого «начальства» в полуподвале не оказалось.

- Нам лишь ответили, что предупреждали заранее, что фраза «ваше мнение не учитывается» - и есть предупреждение!

Тогда сестры обратились в полицию. Оказалось, что среди актеров-мучителей были подростки, которым не было еще и 18 лет.

- Мы написали заявление на эту компанию, - рассказывает Татьяна. - Прошли экспертизу в травмпункте и в этот же день передали результаты в органы.

Организаторы игры такой реакции участниц не удивились. По телефону нашему корреспонденту молодой голос объявил: деньги им вернули сразу, какие претензии? К слову, стоило такое удовольствие 5 000 рублей.

- На квест пришли три взрослые женщины, - объясняет оператор. - Почему никто из них не стал останавливать процесс? Если бы они кричали, их бы услышали, игра бы прекратилась. А все остальное описано на сайте, внимательно надо было читать!

При этом в компании уверяют, что девушки сдали им расписки, что обо всем были предупреждены. Но показать эти бумаги редакции отказались.

- Не подписывали мы ничего! - утверждают девушки.

Была бумага или нет, нарушили ли организаторы правила - во всем теперь разбирается полиция, а квеструм продолжает работать.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА

Перед отправкой номера «Комсомолки» в печать мы связались по номеру, представленному на сайте квеструма, с администратором, попросили показать документы, которые подписывали девушки. Администратор ответила, что сейчас предоставить ничего не может, но руководители готовят пост в соцсети, который выйдет на днях. Пост вышел, и вот какие аргументы приводит вторая сторона конфликта.

- Во время игры с нами связался наш актёр и сообщил, что посетители недовольны, требуют деньги за игру и утверждают, что их «избили». Узнав об этом, мы связались с «пострадавшей» для того чтобы выяснить, что произошло. Девушка очень неохотно с нами беседовала и очень хотела написать заявление в полицию, - описывают ситуацию со своей стороны организаторы.

Организаторы в ответ на претензии игроков подготовили пост, где изложили свою версию событий. Фото: страница квеструма в "Инстаграме"

Далее автор поста сообщает, что деньги недовольным посетителям вернули, чтобы решить вопрос мирно.

- Девушка сказала нам: «У меня вся семья юристов, они так просто это не оставят. Мой муж не позволит оставить это все безнаказанным», - написано в посте квеструма в «Инстаграме». - В диалоге с мужем девушки мы сразу начали с извинений, но их принимать никто не хотел и в слова сожаления никто не верил. В первые же минуты нашего диалога нам назвали сумму для урегулирования конфликта. «Полтора миллиона или уголовка», - сказал муж «пострадавшей».

По словам организаторов, они хотели мирно решить этот вопрос, но требования по оплате «космических сумм» вызывали у них недоумение, и они попросили другую сторону конфликта встретиться и поговорить.

- Мужчина давал нам 10-20 минут на дорогу, и мы просто не успевали приехать с другого конца города, попутно перезванивая нам каждые 2-5 минут со словами «мы заходим» и обозначением уже новых сумм, - описывают в посте организаторы. - «Моя жена в данный момент не может ходить, сейчас приедет «скорая», отвезём ее в больницу, сделаем снимки. Она потеряла трудоспособность минимум на два месяца (а в месяц она получает 180 тысяч)», - рассказал супруг. Также , хотим отметить, что девушка самостоятельно дошла пешком от нашего квеста до отделения полиции почти 1 км. Их сопровождал наш актёр.

Руководство утверждает, что такие гематомы как на фото, невозможно получить на квесте от рук актеров.

- Мы отправили им одно сообщение: «Таких травм , как на фото, на квесте получить невозможно. Если вы и дальше продолжите шантажировать, требовать какие-то комические суммы, мы напишем на вас встречное заявление за вымогательство», - после чего организаторы прекратили отвечать, расценивая сообщения от оппонентов как давление. - Также хотим обратить ваше внимание, что «пострадавшие» охотно публикуют везде медицинскую справку в которой указана проведённая диагностика (УЗИ и рентген внутренних органов, грудной клетки, костно-суставной системы, черепа. Но «пострадавшая» приехала с жалобой на боль в области правого бедра.

В завершение своих слов организаторы ставят себе в вину лишь тот факт, что сразу не попросили фото травмы у игроков.

- У нас никогда не было опыта в подобных ситуациях , у нас сотни пройденных игр и довольных команд, мы никак не могли ожидать , что люди могут вот так проявлять себя. Мы не смогли оперативно отреагировать на подобную манипуляцию и позволили этому зайти слишком далеко.

Текст поста дополнен аудиозаписями переговоров с другой стороной конфликта.

Если нервы у участников не выдерживают, по заранее обговоренным правилам можно попросить квест прекратить. Фото: страница квевструма в "Инстаграме"

БУКВА ЗАКОНА

«Изучайте условия игры перед ее началом»

Ваган БЕГЛАРЯН, юрист:

- Сами по себе так называемые хоррор-квесты законны. Если здоровью игрока был причинен физический вред, следует исходить из его тяжести. При незначительных побоях ответственность будет административной, если же причинен легкий или более тяжелый ущерб, компания попадет уже под уголовную статью - «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Но тут надо разбираться, был ли причинен вред умышленно, насколько игроки были осведомлены о последствиях и так далее. Лучше перед началом игры внимательно изучить не только стоимость, но и детальные условия игры - что с вами будут делать, и что нужно говорить, чтобы завершить квест.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Не хватает эмоций в реальной жизни»

Полина ШАПОВАЛОВА, психолог:

- Причины, по которым люди ходят на жесткие хоррор-квесты, всегда разные. Первая - постоянное желание быть в тренде. Нехватка эмоций в реальной жизни тоже может стать причиной выбора хоррор-квестов. Игры с «искусственной реальностью» - это способ получить дополнительную порцию адреналина. Помимо этого, некоторые люди рассматривают жесткие развлечения как возможность выпустить пар и агрессию, иногда даже на бессознательном уровне. Также, не осознавая, игроки приходят, чтобы получить порцию страха. Экстремальный квест помогает отвлечься от повседневной тревожности и беспокойства. Ведь в рамках квеста страх имеет «лицо». И переживаемый предметный страх вытесняет абстрактную тревогу. Разумеется, этот механизм не осознается самим человеком - это область бессознательного.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А нужны ли такие «антистрессы»?

Заведующий лабораторией в Самарском отделении АМТН по изучению влияния измененных состояний сознания на психику человека и умственную деятельность в критических ситуациях Виталий БОГРАД:

- Люди всегда ищут приключений, но реакция на приключения у всех разная, нужно помнить об этом. Природа страхов очень индивидуальна. С самого рождения человек чем-то запуган - Бабой ягой, Лешим - в детстве, адом и Божьей карой - во взрослой жизни. Эти внутренние страхи копятся в человеке, накручиваются, сжимаются как пружина. И однажды пружина срабатывает не в пользу человека. Как один из способов выбросить отрицательные эмоции, такие квесты имеют право на жизнь. В Японии оборудуют специальные комнаты, где можно избить манекен с фотографией начальника. Но игры - это все равно, что снимать головную боль лекарством. Как срочная терапия это срабатывает, а потом человек может впасть в зависимость от таких выбросов адреналина. Почему альпинисты, сорвавшиеся со скалы, снова лезут к вершине? Появляется тяга к таким выбросам. Но если одни могут попробовать и уже не возвращаться к этому, то многие втягиваются. Главное - чувствовать грань, не заигрываться.

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