Звездопад в Ростовской области в августе 2021: когда в небе появятся сгорающие метеоры

Поток достигнет пика всего через несколько дней. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самый яркий звездопад в Ростовской области в августе 2021 — метеорный поток Персеиды. Метеоры можно разглядеть в небе уже сейчас, но наиболее яркое еще впереди. Директор обсерватории ЮФУ и преподаватель Валерий Тупицын рассказал, когда Персеиды достигнут пика, где и как за ними лучше наблюдать.

ЧТО ТАКОЕ МЕТЕОРНЫЙ ПОТОК?

Явление называют звездопадом лишь условно. На самом деле мы видим шлейф, который оставляет комета.

— Так бывает, когда комета проходит слишком близко от Солнца. При повороте вокруг небесного тела ее разбрасывает так, что она рассеивается. И после она не собирается обратно, а продолжает движение в рассеянном виде, — поясняет Валерий Тупицын.

Через этот поток частиц кометы проходит Земля. Эти частицы сгорают в атмосфере нашей планеты и образуют вот такие яркие вспышки.

КОГДА НАБЛЮДАТЬ?

Яркость явления зависит не только от размера потока, но и положения Земли. Поток покажется нам интенсивнее, если наша планета пройдет по его центру. И напротив — зрелище будет менее эффектным, если мы пройдем лишь по касательной потока.

Как сложится ситуация году, спрогнозировать сложно. Однако известно, когда Персеиды достигнут пика именно в этом году.

— Пик придется в ночь с 11 на 12 августа. Но менее интенсивный поток можно наблюдать уже сейчас. Кроме того, такая возможность есть еще в течение недели после 11 августа.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ?

По словам Тупицына, наблюдать поток Персеиды можно во всем Северном полушарии. Лучше всего выехать для наблюдений за город.

— Нужно, чтобы было больше открытой местности и меньше засветки. Идеальные условия — за городом. Специальным приспособлений для наблюдений не нужно. Просто устраивайтесь на лежаке и смотрите на юго-восток, — рассказывает собеседник.

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