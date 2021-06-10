"Почти полностью Солнце скроется за Луной через 8 лет": 10 июня ростовчане увидят затмение

В одной и той же точке затмение встречается очень редко. Фото: Роман ЗЛОБИН

Сегодня, 10 июня, жители Ростова-на-Дону и области смогут увидеть редкое небесное явление - солнечное затмение. В этот раз жителям донской столицы повезло меньше, чем остальным, ведь из нашего региона будет заметно лишь малая часть этого события. По словам сотрудника городской астрономической обсерватории Андрея Демина, видимая часть затмения не превысит 0,04 процента.

- Иными словами, только 4 процента диска Солнца будет закрыто Луной. Это значит, что без телескопа, оснащенного солнечным фильтром, заметить такое затмение будет сложно. Да и погода пока не благосклонна к жителям и гостям города - синоптики прогнозируют облачную дождливую погоду, - говорит астроном.

Ученый добавил, что в этом году будет еще одно подобное явление, но уже 4 декабря. Однако полоса, откуда можно будет видеть затмение, пройдет очень далеко от наших широт - в Антарктиде и Тихом океане. Но отчаиваться не стоит. Ростовчанам еще выпадет шанс полюбоваться тем, как солнце почти полностью спрячется за Луну.

- В одной и той же точке планеты полные затмения можно наблюдать чрезвычайно редко. Как правило, раз в 200-300 лет. Следующее полное солнечное затмение можно будет увидеть с донской земли 20 апреля 2061 года, а предыдущее было 15 февраля 1961 года, - говорит Демин. - Как видите, разница - 100 лет. Очень интересное затмение, доступное для наблюдения из Ростова, произойдет 1 июня 2030 года. Луна в этот день закроет Солнце примерно на 97 процентов.

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