Рынок на Западном в Ростове: разумное решение или мина замедленного действия

Рынок будет рассчитан на 1000 мест. Фото: Александр РОГОЗА

Власти Ростова-на-Дону решили организовать на проспекте Стачки огромный рынок, по площади сравнимый с закрытыми "Овощной" и "Атлант", которые находился на выезде из города. По данным администрации города, он будет рассчитан на 1 000 торговых мест. Планируется, что там предприниматели, потерявшие работу, смогут продавать те же овощи и фрукты. "КП-Ростов" попыталась разобраться, насколько это удачное решение.

Известно, что новый рынок расположится на территории молочного завода, что на проспекте Стачки, 243. Общая площадь участка около 4,7 гектаров, что позволит разместить крупные объекты для хранения сельскохозяйственных продуктов и даже строительных материалов. Собственник земли уже готов постелить плитку и оборудовать землю для торговли. Также имеются два въезда: один - с проспекта Стачки, другой - с улицы Малиновского.

На рынке сделают въезды с двух сторон. Фото: Яндекс-карты

Однако такое решение не нравится самим предпринимателям, для которых готовится новый рынок. По словам Александра Федоренко, который торговал на "Атланте" около пять лет, подобное местоположение доставит всем массу проблем.

- Раньше возить товар из области было удобно, так как рынок находился, можно сказать, за городом. Теперь же придется стоять в пробках, а значит - терять время. Нужно будет выезжать намного раньше, овощи будут портиться, придется заказывать специальные холодильники, а это дополнительные расходы, которые сейчас для нас непосильны, - говорит Александр. - Еще один важный фактор - клиенты. К нам приезжали не только ростовчане, но и жители Аксая, Батайска, близлежащих сел и деревень. Кто поедет на Западный за овощами? Только тот, кто живет рядом. Это потеря выручки.

ФУРЫ В СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ - НЕ К ДОБРУ

Мнения урбанистов на тему нового рынка разделились. Одни считают, что стремление властей найти компромисс - хороший знак. Другие говорят, что торговые площади в четыре гектара нанесут вред и без того слабой логистике района.

- На этом участке проезжая часть проспекта Стачки очень узкая. Две машины в одной полосе проезжают с трудом. Предприниматели будут подвозить товар на грузовых машинах, а строительные материалы вообще на фурах. Это создаст дополнительные проблемы в виде пробок. В будущем нужно будет расширять дорогу, забирая часть тротуара, - говорят эксперты сообщества "Урбанистка/Ростов-на-Дону". - Также встает вопрос об экологии. Наплыв автомобилей к этому рынку гарантирован. "Атлант" и "Овощной" находились вдалеке от спальных районов, поэтому от выхлопных газов авто местные жители почти не страдали. Однако на проспекте Стачки огромное количество многоквартирных домов. Люди сразу почувствуют, что значит жить рядом с популярным рынком.

Инициативная группа предпринимателей закрытого рынка. Фото: СЕЛИМОВ АРТУР

Интересно, что похожая ситуация произошла два года назад, в 2019-м, когда закрыли популярный рынок "Привоз". Он долгое время располагался на улице Зорге. Власти ликвидировали торговую площадку, чтобы построить на его месте большую школу. Предпринимателям тогда предложили альтернативную территорию, но, как и сейчас, их она не устроила.

Так или иначе, но споры по этому вопросу продолжаются до сих пор. Бывшие предприниматели закрытых рынков собираются в инициативные группы, проводят митинги, пишут письма президенту. Чем закончится дело, пока неясно. Однако движение в сторону решения вопроса уже намечено.

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