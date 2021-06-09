«Я играю свою жизнь!»: Как сейчас живет ростовский двойник Джонни Деппа

Александр Падуков (справа) как две капли воды похож на Джонни Деппа. Фото: Instagram, depp_dzhonni / архив героя публикации

Подростки часто ищут себе кумиров, стараются быть похожими на них, подражая во всем: в манерах, одежде и внешности. А как быть, когда такое сходство дано тебе от природы, и даже не столько помогает в жизни, сколько мешает?

Ростовчанин Александр Падуков – сам себе музыкант, актер и просто замечательный человек. Он поет в одном из ростовских ресторанчиков вот уже много лет, а своей публики и поклонниц у него и так было хоть отбавляй.

Россиянин никогда не прибегал ни к каким хирургическим операциям. Фото: страница Александра Падукова в Facebooke.

Но после того, как на экраны вышел фильм «Пираты Карибского моря», и главный пират Джонни Депп в любил в себя миллионы фанатов, к творческому амплуа ростовчанина добавился еще один штрих. Мужчина – просто поразительно похож на голливудского красавчика. И, как признается он сам, такое сходство его, сейчас, уже скорее, раздражает.

Александр вспоминает, что в первые - не то что месяцы, а годы - после выхода голливудской картины было просто невозможно выйти на улицу: каждый намеревался подойти и попросить автограф, сделать селфи и выложить в Сеть. Но, несмотря на то, что с момента премьеры картины прошло уже 18 (!) лет, народная любовь к экранному любимцу публики не утихает.

Сходство Александра Падукова с голливудским актером не сможет рассмотреть только ленивый.Фото: страница Александра Падукова в Facebooke.

- Все точно также, ничего не изменилось, - с грустью констатирует ростовский двойник звезды. – Как-то даже приехали на съемки в Краснодар – я там играл одну из ролей в фильме «Демон» - так выйти с вокзала оказалось настоящей проблемой. Народ решил, что Джонни приехал на гастроли, и ни в какую не хотели отпускать меня без фотосессии.

К слову, 9 июня у голливудского красавчика Деппа день рождения. Но для Александра это обычный и ничем не примечательный день, шоу в своей жизни из этого он не устраивает. А еще голливудской игре предпочитает русскую театральную школу. В списке любимых актеров – Олег Табаков, Евгений Миронов и другие.

- Я играю свою жизнь, я артист, не мечтающий о «Гамлете», - говорит Александр. – Поэтому мне любая роль интересна, если есть хороший сценарий, развитие сюжета и режиссура. Наверное, каждому хочется прожить и пережить что-то новое и свое. Даже, если тебя часто ассоциируют с другим человеком. И искренне рад, что на мои концерты приходят и слушают мою музыку только потому, что ее исполняю я.

Александр говорит: "Я играю свою жизнь!". Фото: страница Александра Падукова в Facebooke.

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