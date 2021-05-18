Суд над нелегальными рынками: когда окончательно закроют "Овощной" и "Атлант"

Предприниматели приехали на суд не с пустыми руками. Фото: СЕЛИМОВ Артур

С самого утра к зданию суда начали подходить предприниматели и их адвокаты. Аксайский районный суд, еще ни разу не принимал в своих стенах столько посетителей. Дело рынков можно назвать самым масштабным в истории Аксая.

В ЗАЛ НЕ ПУСТИЛИ

На парковке видно несколько автомобилей с броскими надписями на лобовом стекле "Спасем Атлант". Когда началось слушание по делу, в зал допустили всего несколько человек.

- Я не знаю с чем это связано, столько народу пришло, а заходить запретили, - рассказывает Светлана предприниматель с рынка "Атлант". - Говорят, зал маленький, там нужно дистанцию соблюдать, поэтому всех не посадить. Два человека только прошло из "наших".

Рынок. Фото: СЕЛИМОВ Артур

ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ЖАЛОБЫ ПИСАТЬ

Перебирая на солнце бумажки, бизнесмены снова и снова перечитывают постановления.

- Я написал несколько жалоб, жду по ним ответа. Буду еще писать пока не будет результата, - рассказывает Александр. - У меня все деньги в этом бизнесе, кто знал, что так все обернется, рынок стоит больше 20 лет, там столько людей трудятся, как оказалось незаконно.

Представители работающих предпринимателей из "Атланта", заранее подавали заявление чтобы их включили в процесс, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования. Это было необходимо для того, чтобы можно было отследить какие документы рассматривают судьи.

После нескольких часов заседания, суд принял решение перенести рассмотрение дела на 3 июня дела об "Атланте". И на неопределенный срок отложили дело "Овощного" рынка, так как в нем появились новые ответчики.

НАША СПРАВКА

Напомним, иск о закрытии "Атланта" был подан в декабре 2020, задолго до апрельских арестов. Прокуратура Аксайского района подала иск к собственникам земли, где стоит рынок и к предпринимателям которые арендуют территорию. Уже сейчас предпринимателям предоставили новую территорию под торговлю, в городе Аксай. Также как и на "Алмазе", каждую неделю проходят и однодневные рынки, где продают разную продукцию.

У здания суда было много народу. Фото: СЕЛИМОВ Артур

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

"Только усложнит процесс"

Ваган БЕГЛАРЯН, юрист:

- Судья выяснял мнение сторон в этом процессе, так как этого требует закон. Что касается включения предпринимателей в процесс, то они не имеют отношения к существующему спору, между администрацией города и владельцами этих рынков. Этот спор договорной, между сторонами договоров. Суд правомерно вынес решение об отклонении ходатайства со стороны предпринимателей. Это только усложнит процесс и сделает его более трудоемким и объемным.

Жалобы, которые пишут бизнесмены имеют больше резонансный характер, чтобы на ситуацию больше обратили внимание специалисты. В целом, все претензии нужно предъявлять в рамках договоров с рынками - к владельцам рынков. Если они считают, что действиями рынков причинены убытки, то они могут предъявить иски о взыскании убытков. А уже владельцы рынков, если их данные решения не устраивают, могут подать в суд на администрацию, чтобы судья определил насколько их действия были обоснованы и необходимы. Это вопрос, который могут решить только на уровне высших должностных лиц региона.

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