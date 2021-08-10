"Донских раков очень хочется": ростовские гандболистки рассказали, что будут делать после Олимпиады

Фанаты были в восторге от встречи с болельщиками Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В аэропорту Ростова-на-Дону 10 августа встречали серебряных медалисток Олимпиады в Токио - членов гандбольной сборной. Этим рейсом домой прибыли Анна Сень, Владлена Бобровникова и Юлия Манагарова. Из самолета девушки вышли в отличном настроении, прошлись по коридору под прицелом телекамер и попали в объятия толпы поклонников. Но глазами выискивали самых главных для себя людей - конечно же, победительниц встречали мужья, дети. Но прежде, чем отправиться с близкими домой нужно было уделить внимание всем, кто переживал за сборную и болел от всей души.

- Мы эту медаль называем "белое золото". Только мы знаем, сколько всего за ней стоит, это и слезы, и уже практически готовность уезжать домой, и сила воли, которая позволила мгновенно собраться и сделать почти невозможное. Для нас это очень хороший результат, - поделилась эмоциями Владлена Бобровникова.

Встречали победителей с казаками и музыкой Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Гандболисток в аэропорту встречали не только поклонники с флагами и шарфами, нарисованными плакатами, но и казачий ансамбль с музыкой. Неожиданным подарком стала открытка от Бари Алибасова: оказалось, что его соратница нечаянно оказалась в Ростове-на-Дону в этот день и решила передать спортсменкам искренние восторги основателя группы "На-На".

- Бари Каримович, здравствуйте. От души спасибо вам, что болели за нас, поддерживали, это очень здорово, - обратилась к нему Владлена.

Анну Сень встречал сын Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В это время Анна Сень обнималась с сыном и мужем, который пришел на встречу с цветами. Девушки признались - очень рады, что теперь их ждет 10 дней каникул.

- Купили уже путевку в Турцию, - поделилась Анна. И рассказала, что очень скучала ... по донским ракам.

- О да, очень хочется уже раков съесть, - подхватила слова подруги Владлена. Она рассказала, что первым делом дома повесит медаль на шею дочки:

- Я Арюше обещала, что привезу награду - я сделала, - смеялась спортсменка. И призналась, что сейчас вместе с семьей собирается улететь на Сардинию, к родственникам мужа, который ее во время Олимпиады очень поддерживал, буквально работая психологом.

Спортсменки давали автографы всем желающим Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Скромнее всех держалась Юлия Манагарова. Для нее в отличии от коллег по команде эта Олимпиада - первая.

- Это ни с чем не сравнимо, как будто другая планета, космос. Ты каждый день просыпаешься, выходишь на улицу, а там столько спортсменов, столько людей с красивыми телами. Все это тебя очень сильно мотивирует. Все ходят с медалями, тоже очень хотелось - и этот день настал, - восторженно рассказала спортсменка. У нее, кстати, планы самые тихие: Юлия призналась, что хочет насладиться всеми эмоциями в тишине, побыть с мамой, пережить волнение первой олимпиады - потому что эти чувства никогда не повторятся.

- Я шла к этой медали долго, наверное, всю жизнь, как пришла в гандбол с 11 лет. И это просто космос, - улыбнулась гандболистка.

Девушки фотографировались с поклонниками Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Олимпийские медали в руках подержать в этот день смогли все желающие. Да и недостатка в фотографиях не было. Все встречающие были в восторге:

- Наши спортсменки не проиграли, они просто немного уступили. Они герои, они твердо шли к намеченной цели и ни на секунду не усомнились в своих силах. Мы гордимся ими! Я уверяю, в сердцах болельщиков они всегда будут абсолютными чемпионами Олимпийских игр 2021 в Токио, - поделилась своими эмоциями одна из болельщиц Бэлла Варданян.