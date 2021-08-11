«Он был героем для своих учеников»: что рассказали друзья о погибшем в ковидном госпитале Ростова тренере

Михаила очень любили ученики. Фото: instagram.com/donpuncher.

В Ростове-на-Дону пациент ковидного госпиталя 10 августа выпал из окна и разбился насмерть. Погибшим оказался известный в городе тренер по боксу Михаил Мордвинкин. Друзья и ученики мужчины вспоминают его как справедливого преподавателя и хорошего друга.

ВИДЕЛИ ВСЕГДА С УЛЫБКОЙ НА ЛИЦЕ

Друг и коллега погибшего Изам Алмаксудов рассказал, что у Михаила была своя школа бокса. Но для мужчины это был не просто бизнес — он старался привить любовь к своему виду спорта, помогал добиваться успехов.

Друг Михаила Изам рассказал, что он был справедливым и честным человеком. Фото: Изам Алмаксудов.

— Он был очень идейным, не просто тренировал, а помогал людям. Честный, справедливый — был героем для своих учеников. У него было правило — если ведешь себя неправильно, невежливо, то и тренироваться в его зале не будешь. Его за это все уважали!

При всей принципиальности Михаил был мягким человеком, заботился о пожилом отце и любимой жене. И слыл среди знакомых позитивным человеком — его всегда видели с улыбкой на лице.

Многие знали, что в последнее время мужчина болел, но были уверены — выкарабкается.

ШЕЛ НА ПОПРАВКУ И ОБЩАЛСЯ С ДРУЗЬЯМИ

Как выяснилось, молодой и спортивный мужчина очень тяжело переносил коронавирус. Михаила госпитализировали в госпиталь № 20, где он пробыл 12 дней. Недавно состояние немного улучшилось, и он даже начал общаться с друзьями, писать в общие чаты. То, что случилось 10 августа, повергло всех в шок.

— Он написал в чат около четырех часов. А через три часа мне позвонили и сказали, что он погиб. Мы все в шоке, не понимаем, что случилось, — признается Изам.

Десятки людей вспоминают Михаила в соцсетях, соболезнуют родным. Многие не могут поверить в его гибель.

— Спи спокойно, дорогой собрат по оружию. Тренер, друг, замечательный человек. Ты был для очень многих примером. Упокой Господь твою душу, — написал один из его друзей.

Следственные органы уже занялись проверкой. Причины и подробности трагедии не сообщаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове пациент ковидного госпиталя выпал из окна и разбился насмерть

Сейчас в учреждении проводят проверку. (Подробности)