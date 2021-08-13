Бляшки, деньги и заговоры: Как в старину олимпийцы боролись за золото

Монетка с изображением богини победы была талисманом со времен Олимпийских Игр в Древней Греции. Фото: ПОПОВА Екатерина

Кажется, Олимпиаду в Токио, которая принесла России пятое место в медальном зачете, а донскому региону сразу 18 наград, мы будем вспоминать еще долго. Безусловно, физическая подготовка играет большую роль. Однако, если спортсмен не уверен в своих силах, то ему ничего уже не поможет. Во время Олимпиады мы рассказывали о том, что фехтовальщики любят носить разные фенечки, возможно, есть среди них и браслеты на удачу. «КП - Ростов-на-Дону» решила узнать у академика и историка Юрия Круглова, какие амулеты могли бы помочь нашим спортсменам в Токио (и помогут на следующих Олимпиадах) и как раньше олимпийцы настраивали себя на успех.

БОКС

Раньше люди носили с собой иконку-складень. И очень часто от нее отламывались небольшие кусочки: то рука, то нога, то лик святого. И эти части святого образа человек хранил. Так, часть с изображением голов святых помогала боксерам, гребцам и штангистам.

Например, для бокса спортсмену нужно разработать стратегию: как-то увернуться, подойти, атаковать, и тут нужно включить не кулаки, а голову.

- На закате человек ставил перед собой изображение головы, садился перед ним и семь минут неподвижно смотрел и шептал заговор. Часто этим заговором являлась обычная молитва «Отче наш». После чего начиналось чудо: у человека в голове рождалась стратегия, - рассказывает Юрий Круглов о действиях самых суеверных спортсменов.

Олимпийцы использовали такой аутотренинг, то есть настраивали себя, когда речь шла о взаимодействии с противником или целой командой.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

- Для меткой стрельбы нужно ясно увидеть цель. Но если ты ее не видишь, то как бы ты хорошо ни наводил лук, ничего не получится. На Дону было очень много амулетов, связанных с меткостью, - рассказывает историк.

Считалось, что Всевидящее око на папирусе - залог успешной стрельбы из лука. Фото: ПОПОВА Екатерина

На Дону жили скифы: они-то и учили весь Восток стрельбе. Это было с седьмого по четвертый век до нашей эры. Цари приглашали скифских учителей, чтобы те воспитывали даже иранскую элиту лучников. Притом они учили стрелять с коня, когда нет точки опоры. Скифы могли выпускать по 16 стрел в минуту, и практически все они попадали прямо в цель.

Поэтому в стрельбе ценился меткий глаз. С тех времен сохранились амулеты - бронзовые позолоченные вещи в виде глаза - их нашивали на одежду. Изображение ока было ничем иным как глазом египетского бога Гора. Скифы когда-то были в Египте и привезли оттуда папирусы с его изображением.

И вот когда человек чувствовал, что с ним помощь «Всевидящего ока», он умел навести стрелу на цель. Кроме этого, лучник становился сверхзорким: если обычный человек видел только то, что видел, то «вооруженный» амулетом замечал даже больше, чем позволяет человеческое зрение, и все это, опять же, аутотренинг. Человек, который мощно использовал методику аутотренинга, и побеждал в соревнованиях.

ФЕХТОВАНИЕ

Главный предмет фехтования — рапира, шпага или сабля. Она держится рукой, так что теперь ищем амулеты для укрепления рук.

- У казаков был жуткий обычай: атаман Иван Серко завещал перед смертью, чтобы ему отрубили правую руку для того, чтобы воины носили ее перед полками во время атаки ради победы. Благодаря аутотренингу казачья рука становилась как атаманская, - продолжает академик.

Молились атлеты даже частям святых образов. Фото: ПОПОВА Екатерина

Аналогичный символ руки Серко - фрагмент с креста правой руки Спасителя. И фехтовальщик старался раздобыть такую частицу и сосредотачивал на ней все внимание, ведь когда мышцы напряжены, рука не успевает отразить удар противника, а если она расслаблена, то наносит удар в полтора раза быстрее и точнее.

ГАНДБОЛ

Талисманом для гандболисток из «Ростов-Дона» на Олимпиаде послужили бы круглые бляшки. Круглый предмет - прообраз солнца, - объясняет академик. А солнце — это энергия, поэтому круглые старинные амулеты и бляшки обладали той самой энергией. Суеверные гандболисты использовали бы старые намоленные круглые предметы, символизировавшие мяч. Это называлось «подружиться с мячом». Такому человеку старались пасовать, его мяч летел точно в ворота противника.

Китайский амулет 19 века из серебра мог бы помочь гандболисткам. Заговор звучал бы так: "Быть ловким, как обезьяна, и прыгучим, как лягушка. Фото: ПОПОВА Екатерина

ПЛАВАНИЕ

У историка Юрия Круглова для пловцов сохранилась пряжка, на которой изображен глаз для умения видеть подводный мир и разводы - волны.

- Вода очень хорошо учит. Тот, кто ей не сопротивляется, мигом всплывает, и вода сама несет человека в нужном направлении. И для пловца самое главное - почувствовать свое взаимодействие с водой, - объясняет Юрий Круглов. - Мудрый не сделает лишнего усилия: он максимально расслабится, чтобы не чувствовать сопротивления воды, и будет как бы скользить над водой. Но для этого нужно войти в состояние взаимодействия с водной стихией.

По этому поводу было очень много старинных заговоров. Человек, трижды перекрестившись, говорил: «Дон-батюшка, помоги мне помоги доплыть скорее, помоги не утонуть, помоги достичь цели для любви, для здравия во славу твою!» И так пять раз. Потом повторял заговор еще два раза и нырял.

Еще один амулет - женская пряжка для пловцов. Фото: ПОПОВА Екатерина

ГРЕЧЕСКИЕ ДЕНЬГИ

Еще один талисман, который ввели в моду олимпийцы из Греции, - античная римская монета с изображением богини победы - Ники. С таким талисманом спортсмен мог идти спокойно на соревнования, ведь с ним сама Ника. Богиня раскрывает над ним крылья, и олимпиец чувствует себя и защищенным, и вдохновленным.

Такие монеты есть и в греческом квартале Ростова-на-Дону. Кроме того, греки, живущие в Таганроге и Ростове, до сих пор привозят из Греции монеты с изображением Ники. Это уже стало настоящей ростовской традицией. Интересно, привозили такую ростовчане в Токио?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Донских раков очень хочется": ростовские гандболистки рассказали, что будут делать после Олимпиады

"Серебряных" гандболисток в Ростове-на-Дону встречали караваем, казаками и открыткой от Бари Алибасова (подробнее)