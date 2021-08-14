Тараканы, свиные головы и соседи-уголовники: ростовчанка откровенно рассказала о жизни в коммуналке в трех эпохах

В коммунальной квартире обо много приходится договариваться Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Советском Союзе коммуналки были очень частым явлением, никуда они не исчезли и сегодня. Ростовчанка Виктория Лобко провела в таком жилье 35 лет своей жизни. Журналисту «КП-Ростов-на-Дону» она рассказала, чем жизнь с соседями во времена СССР отличалась от сегодняшней, стоит ли покупать комнату в коммуналке и как правильно договариваться с соседями.

«ТРИ ПОКОЛЕНИЯ СОСЕДЕЙ В БЫВШЕЙ ГОСТИНИЦЕ»

Я прожила в одной коммуналке с рождения до 35 лет. За это время сменилось три поколения соседей. Советский союз, лихие 90-е, 2000 и наконец новая Россия. Отличие коммуналки от того же студенческого общежития разительное. Во-первых, в общагах чаще всего живут только молодые люди с общими интересами, а вот в коммуналке это всегда сборная солянка. Разные интересы, статусы, а главное возраст и взгляды на ведение быта. Если в общаге за порядком следит комендант, то в коммуналке ты принадлежишь сам себе. Хочешь хорошо - сделай сам.

Наша коммуналка была очень большая, в общей сложности примерно 200 квадратных метров. Изначально это был доходный дом помещика Башмакова, в котором позже находилась гостиница. Всего в здании 5 этажей, на каждом из них предполагалось по два больших номера. Потом при советской власти эти номера поделили на множество маленьких комнат с общей территорией. Наша коммуналка находилась на пятом этаже и состояла из 9 комнат с общими ванной, туалетом и длинной кухней.

На территории кухни стояли 4 стандартные плиты, по одной на две комнаты. Также небольшой балкон, и дверь на «черный ход». Во времена Башмакова он предназначался для прислуги, ну а жители коммуналки использовали только в том случае, если забывали свои ключи и не могли попасть домой. Можно было зайти со стороны двора, подняться пешком и войти в квартиру через кухню.

Кухня общая, поэтому готовить в одиночестве вряд ли получится Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

КОРИДОР ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА И ОЧЕРЕДЬ В ТУАЛЕТ

Наша семья занимала только две комнаты, в остальных жили бабульки от 60 до 80 лет. В коммуналке я была единственным ребенком, поэтому все наши пожилые соседки относились ко мне как к внучке. Могли пригласить в гости, накормить, приголубить. Даже если родителей не было дома, я всегда была под присмотром.

Помимо общения с бабушками, было у меня и другое развлечение. Например, кататься на велосипеде или роликах по длинным коридорам. Мне даже не нужно было выходить на улицу, вся жизнь кипела здесь. Помимо хорошей компании был и еще один плюс.

При советской власти комнаты находились не в частной собственности, а в государственной. Поэтому раз в три года здесь делали полный ремонт абсолютно бесплатно: коридоры, общие территории и даже комнаты.

Но были в такой жизни и минусы. Первый и самый важный: большое количество людей и всего один туалет. Хочешь не хочешь, а ждать приходится. В 8 часов направляешься в будуар, а он всегда занят. Приходится сидеть на кухне и страдать. Антураж в этом помещении был интересный. На стенах висели кружки, подписанные фамилиями проживающих. Брать можно было только свою!

Второй минус, это звукоизоляция, которой практически не было. Перегородки были очень тонкие. Находясь в своей комнате, даже если она самая дальняя, ты мог слышать то, что происходило в коридоре, кто куда пошел и что сказал. Это определенное неудобство, когда ты спишь. Ну и личная жизнь во всех семьях была затруднена настолько, что я даже плохо понимаю, откуда тут появлялись дети.

А еще чаще всего коммунальные квартиры находились в старых домах, некоторые, как и наш, постройки XIX века. Поэтому кроме соседей у нас были и другие постоянные жильцы. Тараканы, клопы, муравьи, за эти годы стали «друзьями». Выходишь ты такой ночью на кухню, а там у живности уже вечериночка, да такая, что ногу негде ставить.

Если с тараканами можно хоть как-то бороться, то вот с клопами история многолетняя. Вывести их ой как непросто. Если кто-то из соседей в своей комнате их травил, эти товарищи перебегали к другим соседям и наоборот. Процесс нескончаемый, ведь, чтобы полностью избавиться от таких «друзей» нужно было обработать весь дом, но никто этим заниматься не хотел.

«БИЗНЕС» В МАЛИНОВЫХ ПИДЖАКАХ

Как ни грустно, но постепенно милые бабушки покидали этот свет, а их комнаты освобождались. Но как оказалось ненадолго. В конце 80-х к нам заселилась женщина. Она работала дворником, а за это получила комнату в нашей коммуналке

Постепенно она перевезла всех своих детей, которые к началу 90-х решили делать бизнес. Ее старший сын открыл в нашей коммуналке кооператив. Продавали все. От махорки до бензина. Причем продажи велись через единственный коммунальный телефон, который стоял в коридоре возле моей комнаты. В кооперативе был не только сын, но и его работники. Поэтому каждое утро в 9 часов к нам в коммуналку приходили 10 или 15 мужчин в рубашках, зарабатывать на дураках. Это очень мешало нормальной жизни. Ты выходишь в ночной рубашке утром, а у тебя тут сидит офис прямо в коридоре.

В конце 90-х кооператив все же съехал, но к тому моменту из 9 комнат в коммуналке наша предприимчивая соседка заняла целых 6. Денег содержать столько собственности не хватало, поэтому решила сдавать.

По закону, если соседи хотят сдавать комнаты, то должны спросить разрешение у других жильцов. Все на словах и без особых документов. Надо отдать соседушке должное перед тем, как сдавать комнаты она рассказала о своих планах. Я так подумала, пусть лучше в них будут жить мои друзья. Кинула клич и уже через месяц они въехали, платили тогда смешные 5 тысяч за месяц без ЖКХ.

Чем больше она сдавала комнат, тем больше становилось друзей в моей коммунальной квартире. Наверное, это было самое счастливое время. Я хоть и жила одна с дочерью, но чувствовала себя в большой семье. В те времена мы жили одной атмосферой. Пили чай на кухне, играли на гитарах, собирались компанией и обсуждали какие-то проекты. А еще ребята всегда помогали с дочкой.

Соседи могут попасться разные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СОСЕДКА ПОДЛОЖИЛА СВИНЬЮ

Бывали в нашей жизни смешные казусы, которые могли произойти только в коммунальной квартире. Помню однажды все той же предприимчивой соседке кто-то принес голову свиньи в крови. Она положила ее в большую кастрюлю, и оставила на полу.

Дочери было всего 5, как и многие дети она смотрела программу «Спокойной ночи, малыши», любимым героем был Хрюша. Помню, прилетает моя Саша с кухни, и кричит: «Мама, мама, хрюшу убили». Я сначала не могла понять какого хрюшу, но, когда пришла на кухню, увидела эту картину. С одной стороны я смеялась, а с другой понимала, что это психологическая травма для ребенка. Тогда попросила соседку не приносить на общую кухню отрубленные головы животных.

Года шли и проблем становилось больше. Мои друзья съехали, а на их места заезжали чужие люди. Помню, как однажды наша соседка привела бывшего заключенного, он в свое время человека убил. Вот тогда стало страшно. Звали его Коля Бурый. Вечно варил чифирь на кухне и пытался устроить из коммуналки барак строго режима. Но у него не вышло. Контингент менялся с такой скоростью, что ты не всегда успевал запомнить имена сожителей, а некоторых и вовсе не хотела бы видеть на территории.

Но эта была не единственная проблема современной коммуналки. Допустим во времена Советского Союза, когда я была маленькая у нас были две кладовки. Люди могли оставлять там какие-то вещи, запасы продуктов, они никогда не закрывались и каждый знал у кого какой шкаф или полка. Из-за этого все коридоры были чистые и пустые. Но как только наша соседка заняла и эти кладовки, весь хлам перекочевал в коридоры. Каждые 5 сантиметров делёж «мое – твое». Это стало сильно утомлять и я решила все же найти квартиру, которая будет только моей.

КОНКРЕТНО

Кто убирается?

Уборка общей территории распределялась следующим образом. В СССР и вплоть до 90-х каждая семья, или комната дежурила по неделе на проживающего. Нас было трое, мы дежурили 3 недели. За одну неделю нужно было два раза подмести всю площадь, один раз помыть полы, один раз почистить унитазы, раковины, ванну и краны. В 90-х эту обязанность вязла на себя многоквартирная соседка, ведь суммарное количество ее территорий превышало 70%, после ее смерти эта обязанность перешла к старшей дочери.

Как платить?

У каждой комнаты есть свой счётчик на электричество, и общий на территорию. Ты платишь отдельно за свою комнату, к этой цифре добавляется сумма общего платежа, поделенного на всех проживающих.

Оплата воды по такой же системе. Раньше мы платили по стандартному тарифу на человека, а потом поставили счетчики, и началась проблема. Потому что воду всех расходуют по-разному. Кто-то пойдет только воды попьет за месяц, а кто-то будет в ванной по несколько часов сидеть. В такие моменты нужно просто выдохнуть и вовремя договориться, ведь взаимопонимание ключ к комфортной жизни с соседями

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Как выжить в коммуналке

Полина ШАПОВАЛОВА, психолог

Причинами конфликтов в первую очередь является разный уровень культуры и воспитания, различия в морально-нравственных и этических нормах. Избежать проблем можно, лучше всего, конечно, договариваться на берегу. Установить и согласовать правила совместного проживания. Это выгодно всем. Нужно понять, что конфликтами не поможешь разрешить острую и спорную ситуацию. Диалог куда полезнее. Но если случилось так, что спора не избежать, нужно конфликтовать «правильно», то есть конструктивно.

1. Спокойно, без повышения голоса и недовольного лица (мы ведь знаем, что 80% информации передаётся невербальное), лучше с применением техники «Я-высказывания» изложить свои пожелания и просьбы к другой стороне.

2. Выслушать позицию другой стороны, (пока мы не услышим другого, мы не можем считать, что мы правы).

3. Совместно найти решение, которое устроит обоих.

ЦЕНА ВОПРОСА

Небольшая комната 11 квадратных метром в Октябрьском районе обойдётся в 400 тысяч рублей. За 17 квадратов в Железнодорожном вас попросят выложить 780 тысяч рублей. А за царские 38 в районе Нахичевани покупателям придется заплатить 1 миллион 200 тысяч. Для сравнения стоимость однокомнатной квартиры в Ростове начинается от 2 миллионов за чистовую отделку и от 1 миллиона 800 тысяч за вторичку в отдаленных районах.

Снять квартиру в коммунальной квартире куда дешевле, чем арендовать студию. Например, в Кировском районе 12 квадратов обойдутся вам в 6500. А 18 квадратов на Пушкинской за 10000 в месяц. Но есть и более кусачие ценники, они даже сравнялись с арендой изолированного жилья. Например, 17 квадратных метров в Кировском районе обойдутся ростовчанам в 14000 рублей в месяц. Для сравнения, за 13 можно снять полноценную студию в районе Западного, а уже за 14 - целую однушку с отдельной спальней.

Преимуществом коммунальных квартир является их месторасположение. Как правило, большинство таких комнат находятся в центре города. Именно поэтому цены на некоторые сравнимы со стоимостью однокомнатных квартир.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Коммунальный ликбез: продаем, сдаем и жалуемся

Ваган БЕГЛАРЯН, юрист

1. Согласно статье 247 ГК РФ сдача комнаты в коммуналке осуществляется с согласия остальных собственников комнат в коммунальной квартире.

2. При продаже комнаты другие собственники комнат в коммунальной квартире в соответствии со ст. 250 ГК РФ имеют преимущество в праве покупки, но отдельных разрешений закон не предусматривает.

3. В случае ущерба вам или вашей собственности, вы вправе попросить о выселении конкретного соседа в порядке ст. 293 ГК РФ

4. Если собственник жилого помещения использует его не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его разрушение, орган местного самоуправления может предупредить собственника о необходимости устранить нарушения, а если они влекут разрушение помещения - также назначить собственнику соразмерный срок для ремонта помещения. Согласно ст. 293 ГК РФ

Если собственник после предупреждения продолжает нарушать права и интересы соседей или использовать жилое помещение не по назначению либо без уважительных причин не произведет необходимый ремонт, суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

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