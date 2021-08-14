«Результаты будут их удивлять»: 11 атлетов из Ростовской области представят Россию на Паралимпиаде в Токио

Донские паралимпийцы выступают в шести видах спорта. Фото: сайт правительства Ростовской области

Через 10 дней, 24 августа, в Токио стартуют Паралимпийские Игры. Около 4400 спортсменов сразятся за 539 комплектов наград в 22 видах спорта. 241 спортсмен представит нашу команду на Играх. Среди них — 11 дончан, которые соревнуются в шести видах спорта. В «КП — Ростов-на-Дону» узнали подробности о нашей сборной.

МНОГООБЕЩАЮЩИЙ СОСТАВ

11 сильнейших паралимпийцев региона представят Дон на Паралимпиаде в Токио с 24 августа по 5 сентября. Спортсмены представляют Таганрог, Шахты, Новочеркасск, Ростов-на-Дону.

- В настоящее время все спортсмены находятся в тренировочных центрах сборной команды России. И уже 18-19 августа они направятся в Токио, - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов. - За время участия в Паралимпийских играх с 1988 по 2012 год донские спортсмены завоевали 13 медалей - 4 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых.

Восемь представителей нашей команды выступят среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Алексей Чуркин, Евгения Галактионова, Александр Ельмин и Владимир Свиридов поборются за медали в легкой атлетике и толкании ядра. Елена Иванова пробежит дистанции 100 и 200 метров, Александр Скалибух будет соревноваться в плавании, Анна Бычкова — в триатлоне, Надежда Андреева — в гребле. Еще трое дончан примут участие в соревнованиях по спорту слепых. Мария Ульяненко — в легкой атлетике (забег на 400 метров), Дарья Лукьяненко и Владимир Сотников — в плавании.

НАКОПИЛАСЬ СПОРТИВНАЯ ЗЛОСТЬ

Напомним, в XV Паралимпийских играх 2016 года спортсмены сборной команды России не участвовали в связи с запретом Международного паралимпийского комитета.

- Сейчас у спортсменов психологически накопилась спортивная злость в связи с запретом на участие в прошлой Олимпиаде. И сейчас ребята будут показывать те результаты, которые будут их самих удивлять, - уверен 46-кратный чемпион России по плаванию и легкой атлетике, паралимпиец Сергей Бурлаков.

Как рассказал заместитель губернатора Артем Хохлов, во время подготовки к стартам планетарного масштаба спортсмены получили поддержку от правительства региона.

- За пять лет на спортивные мероприятия по адаптивному спорту направлено 60 миллионов рублей и 5 миллионов — на спортивное оборудование и инвентарь, - объяснил замгубернатора.

Также спортсмены получили стипендий и премий от губернатора Ростовской области на 43 миллиона рублей.

На победу нашу паралимпийскую сборную настраивает олимпийская чемпионка Игр в Токио по синхронному плаванию, «донская русалка» Влада Чигирева. В "Инстаграме" она пожелала спортсменам успехов.

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