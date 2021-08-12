Сколько заплатят олимпийским чемпионам из Ростовской области: посчитали призовые спортсменов

Донские спортсмены завоевали четыре золотые медали. Фото: соцсети, администрация Ростова-на-Дону.

Донские спортсмены завоевали четыре золотые медали на Олимпиаде-2020 в Токио. Однако кроме наград и народной любви победители заслужили призовые — федеральные и областные. Рассказываем, сколько платят олимпийским чемпионам из Ростовской области.

ОТ ПЯТИ МИЛЛИОНОВ — ЧЕМПИОНАМ

Все победители Олимпиады из России получат премию в размере 4 миллионов рублей. Им также назначил премии губернатор — в размере 1,6 миллиона рублей. По 5,6 миллиона получат синхронистка Влада Чигирева и гимнастка Владислава Уразова. Другие чемпионы получат больше, поскольку отличились еще и в личном первенстве.

Влада уже становилась чемпионкой на олимпиаде в Рио. Фото: instagram.com/chigirevavlada.

Например, звезда спортивной гимнастики Никита Нагорный получит 9 миллионов рублей. На его счету золото в командных соревнованиях, а также две бронзы —в личном многоборье и упражнении на перекладине.

Фехтовальщица Лариса Коробейникова завоевала золото в командных соревнованиях и бронзу в личном первенстве. Спортсменка заработает 7,3 миллиона рублей.

ЧТО ПОЛУЧАТ ПРИЗЕРЫ?

Еще девять спортсменов завоевали серебряные медали. Семь гандболисток «Ростов-Дона» в составе сборной заняли второе место. Впервые за много лет Россия получила серебряную медаль в академической гребле — одной из спортсменок в двойке была дончанка Елена Орябинская. Девушки получат за серебро по 2,5 миллиона федеральных выплат и 1,6 миллиона областных.

Семь гандболисток завоевали серебро в составе сборной России. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Лучница Елена Осипова взяла сразу два серебра — в личном и командном первенстве. Елена заработала 8,2 миллиона рублей.

Бронзу России принес дзюдоист Нияз Ильясов. За первую олимпийскую медаль в истории донского дзюдо Нияз получил 1,7 миллиона федеральных выплат и 1,6 областных.

ЛЬГОТЫ И ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Кроме олимпийских медалей победителей и призеров Олимпиады наградили орденами. Владе Чигиревой присвоили орден почета — он дает льготы на оплату услуг ЖКХ и общественного транспорт, а также на медицинское обслуживание.

Елена Орябинская впервые за много лет завоевала медаль в академической гребле. Фото: правительство РО.

Ларису Коробейникову, Владиславу Уразову и Никиту Нагорного наградили орденом дружбы — льгот он не дает, но с ним легче получить звание Ветерана труда.

Ниязу Ильясову, Елене Орябинской, Елене Осиповой и донским гандболисткам присвоили орден за заслуги перед отчеством первой степени. Награда позволяет получать 15 тысяч ежемесячно (415% соцпенсии).

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