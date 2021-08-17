В этом году торжественные линейки 1 сентября устроят только первоклассникам Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ростове-на-Дону торжественные линейки 1 сентября 2021 года пройдут только для учеников первых классов. Об этом на радио "Комсомольская правда" рассказала начальник отдела надзора за условиями обучения и воспитания регионального управления Роспотребнадзора Оксана Колесник. Она особенно уточнила, что по правилам остальным ребятам скорее всего ждать торжественного праздника в школе в этот день не приходится.

- Что касается линеек на 1 сентября, то они будут только для первых классов. На них родители должны приходить в средствах индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию, - рассказала Оксана Колесник.

Окончательное решение о том, как будет проходить первый школьный день в Ростовской области 1 сентября 2021 года примет министерство образования, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора. Информацию доведут до каждого - это сделают учителя в школьных чатах. Вполне вероятно, что в первый учебный день непосредственно уроков у детей не будет, пройдут торжественные классные часы - у каждого класса в своем кабинете. Также в Роспотребнадзоре уточнили, что в этом учебном году будут соблюдаться все полагающиеся меры безопасности.

Также в ведомстве рассказали, как будет организована учеба школьников в новом учебном году.