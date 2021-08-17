Как будут учиться школьники с 1 сентября 2021 года в Ростовской области

Хорошо хоть детям маску надевать не нужно Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Роспотребнадзоре Ростовской области рассказали, как будут учиться школьники с 1 сентября 2021 года в Ростове-на-Дону и в других областных центрах. Все ограничения, который действовали в прошлом году, останутся в силе. Родителям стоит быть готовыми к соблюдению всех санитарных правил. Санитарные нормы для школ Ростовской области останутся прежними до января 2022 года.

- Санитарные правила, по которым мы работали при подготовке к прошлому учебному году, продлены до января 2022 года. Остается проведение генеральной уборки перед открытием, также будут везде работать ежедневные утренние фильтры, - рассказала в эфире радио "Комсомольская правда" Оксана Колесник — начальник отдела надзора за условиями обучения и воспитания регионального управления Роспотребнадзора.

Точно также, как и в прошлом году, будет усилен дезинфекционный режим, везде должны быть антисептики для обработки рук и приборы для обеззараживания воздуха. По санитарным правилам масками и перчатками должен быть обеспечен весь персонал пищеблока и обслуживающий персонал.

В обязательном порядке будет проводиться термометрия с использованием дистанционных термометров перед входом в здание. График пропуска в школу будет составлен таким образом, чтобы не допустить скопление обучающихся. На входе детей будут опрашивать об их самочувствии. Школьников с признаками заболевания на учебу не пустят.

Ранее стало известно, что школьные линейки в новом учебном году 1 сентября проведут только для первоклассников.