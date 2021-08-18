В Ростове-на-Дону на сотрудницу поликлиники завели дело за внесение ложной информации о сделанных прививках

В донской столице полным ходом идет вакцинация от ковида Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ростове-на-Дону полицейские раскрыли аферу с вакцинацией против новой коронавирусной инфекции. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, 53-летяя сотрудница городской поликлиники, являющаяся статистом статистического отдела, вносила ложные сведения в журнал учета о ростовчанах, якобы сделавших прививки от ковида.

За свои «услуги» женщина получала вознаграждение. Женщина действовала таким образом с конца мая по конец июля.

Пока достоверно известно, что такого рода «услугу» сотрудница поликлинике оказала женщине и мужчине.

Однако следствие уверено, что людей, плативших за ковид, может быть больше.

Собеседник издания отметил, что в отношении сотрудницы поликлиники завели дело по статье «Служебный подлог».

Данная статья предусматривает штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

Кроме того, в случае признания вины судом, человек может сесть в тюрьму на два года.

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